تقديم وزارة الدفاع 1442 بوابة القبول الموحد للتسجيل في الوظائف العسكرية رجال ونساء

تقديم وزارة الدفاع 1442 ، تبدأ اليوم الأحد وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، في فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد، لبدء استقبال التسجيل في الوظائف العسكرية للجنسين رجالاً ونساء، من رتبة رقيب وحتى جندي، وعلى جميع الراغبين في التقديم لوزارة الدفاع الإطلاع على تفاصيل واشتراطات القبول من إجراءات وشروط التقديم والقبول على بوابة القبول والتجنيد.

تقديم وزارة الدفاع

وكانت الإدارة العامة للقبول والتجنيد في وزارة الدفاع السعودية، قد سبق ونشرت بيان تعلن فيه بدء استقبال طلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للذكور والإناث، موضحة أن موعد فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد هو يوم الأحد 13 رمضان 1442 الموافق 25 أبريل 2021، وعلى الراغبين بالتسجيل الإطلاع على الشروط كاملة والتقيد بها.

شروط التقديم لوزارة الدفاع 1442

وأوضحت وزارة الدفاع للمتقدمين في الوظائف العسكرية من رتبة رقيب وحتى رتبة جندي من النساء والرجال الإطلاع والتقيد بالشروط التي جاءت كالتالي:

شروط تقديم وزارة الدفاع (رجال):

التقديم للسعوديين الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج السعودية.

حسن السيرة والسلوك.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 عاماً.

أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

لم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية وألا يكون قد فصل من أحد القطاعات العسكرية.

أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الحد الأدنى لطول المتقدم 160 سم.

يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

شروط تقديم وزارة الدفاع (نساء):

التقديم للسعوديات الأصل والمنشأ وتستثنى من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج السعودية.

حسن السيرة والسلوك.

ألا يقل العمر عن 21 عاماً، وألا يزيد عن 40 عاماً.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الحد الأدنى لطول المتقدمة 155 سم.

ألا يقل مؤهل المتقدمة عن الثانوية العامة وما يعادلها.

أن تحمل المتقدمة بطاقة هوية وطنية مستقلة.

أن تجتاز المقابلة الشخصية.

رابط بوابة القبول الموحد للتقديم لوزارة الدفاع 1442

وعلى جميع الراغبين بالتقديم للوظائف العسكرية في وزارة الدفاع السعودية الدخول لبوابة القبول والتجنيد الموحد، والإطلاع على اشتراطات التقديم كاملة.