وظائف وزارة الدفاع وظائف السعودية وفتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء mod.gov.sa 1442

وظائف وزارة الدفاع وظائف السعودية، اليكم فتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل في التجنيد الموحد للرجال والنساء، وبذلك يمكن للجنسين التقديم في وظائف الخدمة العسكرية بداية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب، كذلك وقد أعلنت بأن وظائف وزارة الدفاع سيتم القبول المبدئي بها بشروط وضوابط معينة سنعرضها خلال السطور القادمة، كذلك من خلال ثقفني سنعرض لكم رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع، بالإضافة إلى موعد تلقي طلبات التسجيل في وظائف وزارة الدفاع.

موعد التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1442

وذلك بتعاون وزارة الدفاع مع الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة في المملكة السعودية وحرصاً منها على توظيف الكوادر، حيث فتحت باب تلقي طلبات التسجيل أمام كلا الجنسين رجالاً ونساءاَ، وذلك بداية من الغد الأحد 13 رمضان 1442 والموافق 25 أبريل، حيث ستتلقى طلبات التسجيل لأغلب القطاعات العسكرية كالقوات البرية والبحرية والجوية، وأيضاً الدفاع الجوي والخدمات الطبية وغيرهم.

شروط وضوابط القبول المبدئي في وظائف وزارة الدفاع 1442

حيث أتاحت وزارة الدفاع للمرأة الفرصة لإثبات نفسها وذلك بشروط معينة كالتالي:

أن تكون سعودية الجنسية والأصل والمنشأ.

أن يتراوح عمرها بين 21 إلى 40 عاماً فعامها الواحد وعشرين حد أدنى وعامها الأربعين حد أقصى.

أن تكون صحيحة طبياً وجسدياً ولائقة بدنياً، حيث أن يتناسب الطول والوزن معاً على أن يكون طولها كحد أقصى 155 سم.

أن تكون عزباء أو متزوجة من سعودي، فإذا كانت متزوجة من غير سعودي فلا يمكنها الالتحاق.

وأيضاً شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للرجال كالتالي:

أن يكون سعودي الجنسية والمنشأ، ويستثنى من ذلك من كان أهله في خدمة الوطن خارج البلاد.

أن يتراوح عمره بين 17 عاماً إلى 40.

ألا يكون قد حكم عليه بأي جريمة تخل بالشرف والأمانة، أو أن يكون قد فصل سابقاً من أي وظيفة عسكرية.

كذلك ألا يكون للحظة التي تقدم فيها مقيداً في وظيفة حكومية.

عند اجتياز الشخص للقبول المبدئي ذلك لا يعني أنه تم قبوله في الوظيفة بشكل نهائي، لكن سيؤدي الاختبارات كافة ومن يجتاز القبول المبدئي سيتقدم إلى المقابلات النهائية، كذلك نتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1442

حيث من خلال بوابة القبول الموحد الإلكترونية من خلال موقع وزارة الدفاع السعودي يمكنك التقديم على وظائف وزارة الدفاع المقدمة.