بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid 1442.. رابط التقديم على الوظائف العسكرية tajnid.mod.gov.sa

ننشر رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid 1442 للتقديم على الوظائف العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية المعلن عنها رسمياً، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية للتعيين على رتبة رقيب حتى جندي، وقد تم تخصيص الوظائف العسكرية المعلن عنها للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، حيث تشترط الإدارة العامة للقبول أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ، ويمكنكم الحصول على رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد من أجل تقديم وزارة الدفاع وفق الموعد الرسمي المحدد من قبل الإدارة من خلال موقع ثقفني.

بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع السعودية ممن تتوافر لديهم شروط شغل الوظيفة المتقدم عليها.

موعد تقديم وزارة الدفاع التجنيد 1442

حددت الإدارة العامة للقبول والتجنيد التابعة لوزارة الدفاع موعد بدء التسجيل في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها بشكل رسمي عبر موقع الإدارة العامة للتجنيد الإلكتروني، حيث يمكنكم التعرف على موعد فتح بوابة القبول للفترة القادمة لشغل الوظائف العسكرية 1442، حيث يبدأ التسجيل في وظائف وزارة الدفاع في الموعد التالي:

يبدأ التقديم في وظائف وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 25 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 13 رمضان 1442هـ.

يتم تقديم وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط التالي (tajnid.mod.gov.sa) الرسمي.

شروط تقديم وزارة الدفاع 1442 رجال

قبل البدء في تسجيل وزارة الدفاع عبر موقع التجنيد الموحد التابع لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن يتم قراءة شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع بعناية للتعرف على مدى مطابقة الشروط مع الراغب في التسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من كانت نشأته مع والده أثناء خدمة المملكة بخارجها.

ويجب أن يتوفر لدى المتقدم حسن السمعة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، ولا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة، ويجب أن لا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية، ويتوفر بالفرد الفني المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية، والحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

ويجب ألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وضرورة تناسب الطول مع الوزن، وألا يقل الطول عن 160سم، ولا يكون قد سبق فصله من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص وتوفر اللياقة الطبية، بالإضافة إلى اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع نساء 1442

في حال رغبة إحدى المواطنات بالمملكة العربية السعودية في تقديم وزارة الدفاع نساء 1442 المعلن عنها بشكل رسمي من جانب الوزارة، فيجب بداية التعرف على شروط وزارة الدفاع الواجب توافرها لدى المتقدمة، حيث يمكنكن التعرف على الشروط من خلال التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، مع استثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة المملكة في خارجها. توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف ما لم يُرد إليها اعتبارها. توفر اللياقة الطبية وفق اللائحة الطبية لأداء الخدمة العسكرية. أن لا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. تناسب الوزن مع الطول، الحد الأدنى للطول 155سم. ألا تكون المتقدمة موظفةً بأي جهة حكومية. لا يقل مؤهل المتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. حمل المتقدمة بطاقة هوية مُستقلة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز المقابلة الشخصية. أن تتوافر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تم تحديدها باللائحة التنفيذية.

ويجب العلم أن تقديم وزارة الدفاع يتم عن طريق بوابة التجنيد الموحد وليس عن طريق بوابة أبشر التوظيف التابعة لوزارة الداخلية، فمن يرغب في تقديم وزارة الدفاع 1442 الآن، يمكنه ذلك عن طريق اتباع رابط بوابة التجنيد وزارة الدفاع tajnid الرسمي المرفق بالمقال.