وظائف وزارة الدفاع السعودية ورابط التقديم والشروط (فتح باب التقديم على وظائف الرجال والنساء)

وظائف وزارة الدفاع السعودية ، يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن قواعد و شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية، والمستندات المطلوبة لذلك، خاصة بعد قيام وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر الوظائف العسكرية الجديدة لعام 1442هـ، وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة الإسراع للتقديم في الوظائف قبل إغلاق باب التسجيل.

على ذكر الوظائف، قدمت مصلحة الجمارك السعودية، في وقت سابق، إعلانًا على مجموعة من الوظائف الجديدة، التي يمكن التقدم إليها والاستفادة منها، خاصةً للراغبين في البحث عن عمل، في أحد أنجح القطاعات الخدمية السعودية.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن وظائف العسكرية التي تم الإعلان عنها لعام 1442هـ، حيث تم فتح باب التسجيل يوم الأحد الموافق 28/4/1442هـ الموافق 13/12/2020م، وينبغي الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتوفير هذه الوظائف للرجال في المرحلة الأولى.

شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية

أتاحت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن الراغب في التقديم في الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 ، لذلك يجب الاطلاع على هذه الشروط جيدًا قبل التقديم على الوظائف، وتتلخص تلك الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المواطن حاصلًا على الجنسية السعودية أي يكون سعودي الأصل والمنشأ، كما يستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده خرج المملكة العربية السعودية أثناء تأديته للخدمة العسكرية.

من الواجب كذلك، ألا يكون المُتقدم للوظيفة متزوج من امرأة غير سعودية.

ضرورة توافر المؤهلات التي يتم عرضها في اللائحة التنفيذية للشخص الفني الذي سيتقدم على الوظيفة.

ينبغي ألا يكون المُتقدم على الوظيفة موظفًا في أي جهة من الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المُتقدم على الوظيفة عن عمر 17 عامًا، ويجب ألا يزيد أيضًا عن عمر 40 عامًا.

ضرورة أن يجتاز الشخص المقابلة الشخصية، مع ضرورة أن ينجح أيضًا في اختبار التخصص والاختبار الخاص باللياقة البدنية.

من الواجب أيضًا أن يكون الشخص لائقًا طبيًا حتى يتم قبوله في وظائف الخدمة العسكرية.

أن تتوافر جميع المؤهلات العلمية مع الشخص الذي يرغب في التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية .

إذا تم فصل الشخص من القطاعات العسكرية حينها يجب ألا يقوم بالتقديم في وظائف الوزارة، مع ضرورة ألا يسبق له الالتحاق في الخدمة العسكرية.

تناسب طول الشخص الراغب في الحصول على الوظيفة مع وزنه، مع ضرورة أن يكون الحد الأدنى لطوله هو 160 سم.

ألا يكون الشخص الراغب في الحصول على الوظيفة محكوم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف، كما يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك.

وأخيرًا يجب أن يقوم الشخص المُتقدم على الوظيفة باجتياز بقية الاختبارات الخاصة بالقبول التي عرضتها وزارة الدفاع السعودية.

من بين أنجح ما وفرته الحكومة السعودية، في الفترة الأخيرة، منصة جدارة للتوظيف، وذلك لمن لا يرغبون أو من لا يملكون المواصفات والشروط اللازمة للانضمام إلى الوظائف العسكرية السعودية، والتي يُعلن عنها بين الحين والآخر.

رابط التقديم في وظائف القوات المسلحة السعودية

سنعرض لكم الآن خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية ، ولكن قبل التقديم على الوظائف يجب أن تقوموا أولًا بقراءة الشروط للتأكد من توافرها فيك، وتتلخص خطوات التقديم في الاتي:

يتم الدخول أولًا على المنصة التابعة لوزارة الدفاع السعودية وهي منصة تجنيد. في الخطوة التالية، نقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص، ولكن من الضروري التأكد من صحة البيانات أولًا قبل إدخالها. تحديد الوظيفة المطلوبة والتي يرغب الشخص في التقدم إليها، من جملة الوظائف والخيارات التي يتم عرضها أمامه. وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ينبغي أيضًا أن نؤكد، على أن منصة تجنيد توفر ميزة التعديل على الطلب وذلك عن طريق تقديم الاعتراض باستخدام موقع الوزارة.

تميزت حكومة خادم الحرمين الشريفين، عن الكثير من حكومات الدول المجاورة أو الشقيقة، في تقديم منحة مميزة، لمن لم يحالفهم الحظ، في العثور على وظيفة ملائمة حتى الآن، وذلك عبر مبادرة حافز الرائدة، والتي تقدم منحة مالية لسد احتياجات الشباب المادية قبل الوظيفية، كداعم لهم لحين التمكن من إيجاد الوظيفة المناسبة في الفترة المقبلة.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الجهات المعنية للتقدم إلى وظائف وزارة الدفاع السعودية ، مجموعة من المستندات الهامة، والتي تشتمل على ما يلي:

صورة واضحة للشخص على أن يكون مقاسها 4*6.

صورة من الشهادة الجامعية للشخص.

تعبئة طلب الالتحاق الخاص بالقوات المسلحة.

توافر دفتر العائلة الخاص بوالد الطالب.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب.

ضرورة أن تكون جميع المعلومات الخاصة بالخريج صحيحة.

صورة من وثيقة تخرج الطالب سواء كانت من الثانوية أو التخرج من الجامعة.

الشهادة الخاصة باختبار التخصصات الطبية.

الشهادة الخاصة بالامتياز على أن يتم التصديق عليها من الجهة التي تم استخراجها منها.

إذا كنت أحد الموظفين، في أيٍ من القطاعات الخدمية، أو حتى من العاملين لدى القطاع الخاص، وتواجه تعثر مالي، متعارف عليه، قبل نهاية الشهر والحصول على الراتب، فلا عليك، فقد وفرت لك الحكومة السعودية، منصة سلفة، من أجل تقديم دعم مالي سريع ويمكن الحصول عليه خلال دقائق، لحين نزول الراتب الشهري.

فتح باب التقديم ونتائج القبول (أبريل 2021)

منذ ساعات قليلة، تداولت العديد من وسائل الإعلام السعودية والعربية، الأنباء حول فتح باب التقديم للقبول والتجنيد على وظائف الرجال والنساء، بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع السعودية، وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية على الرتب بدءًا من رقيب وحتى جندي.

هذا وقد بدأ التقديم في وظائف الرجال والنساء ، اليوم الأحد، 25 أبريل 2021 ، الموافق لـ 13 رمضان 1442 ، وسيكون التقديم ووفق ما هو متعارف عليه، عبر منصة تجنيد الحكومية السعودية.

وبينت وزارة الدفاع السعودية أيضًا، أن نتائج القبول للدفعة الأولى، لتلك الفترة، بتاريخ 6 رجب 1442، بالإضافة لنتائج قبول الدفعة الثانية، ستُعلن قريبًا بإذن الله.

وظائف أمنية جديدة

على ذكر الوظائف في القطاع الأمني أيضًا، طرحت كلية الملك فهد الأمنية ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للنساء، على أن يكون التقديم فيها، عبر الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

الوظائف النسائية التي أُعلن عنها مؤخرًا، هي لحملة رتبة “جندي أول”، لكنها وفقًا لجملة من المؤهلات المطلوبة “حسب الوظائف المعلنة”، ولعدد من الشروط أيضًا.

أما عن الوظائف المطلوبة بحسب المؤهل، فتشمل على ما يلي:

وظيفة “مساعد طبيب أسنان”، ويلزمها أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلوم لعام واحد أو أكثر.

وظيفة تخصصات “التمريض – الصيدلية – اللغة الإنجليزية”، وهذه يلزمها الحصول على دبلوم لعامين أو أكثر.

أما عن الشروط المطلوبة، لشغل الوظائف السابقة، فتشمل على مايلي:

أن تكون المتقدمة لشغل الوظائف المعروضة، من أصول سعودية، أو تكون نشأت في كنف أسرة سعودية خارج البلاد لظروف عمل والدها.

في حال إن كانت المتقدمة متزوجة، فينبغي أن يكون زوجها سعودي الجنسية.

من الواجب تناسق الوزن والطول للمتقدمة لشغل الوظيفة المطلوبة، وفق ما تحدده اللائحة الطبية.

حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، من أهم الشروط الواجبة في المتقدمة للوظائف، على أن لا يكون صادرًا بحقها أحكام في جرائم تخل بالشرف أو الأمانة.

ينبغي على المتقدمة للوظائف كذلك، أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة، على أن تكون صلاحيتها سارية حتى الموعد المخصص للتقديم في الوظائف.

من المفضل أن تكون الراغبة في التقدم للوظيفة حاصلة على مؤهل دبلوم أو أعلى، حيث سيكون معيارًا للتفضيل بين عموم المتقدمين.

أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات والإجراءات المطلوبة للوظيفة.

أن لا تكون قد سبق لها التقدم من قبل في وظيفة تتبع الخدمة العسكرية، أو قد يكون سبق لها العمل في أية مؤسسة حكومية، وأن تكون قد أنهت مهمتها في المعاهد العسكرية إن وجدت.

على المتقدمة للوظائف، إحضار الشهادات والمستندات المتعلقة بمؤهلها العلمي، مع ضرورة مصادقتها من الجهات المختصة.

وحول موعد التقديم على الوظائف، فقد حددت الإدارة العامة للقبول المركزي، اليوم السبت الأول من شهر رجب 1442، الموافق لـ13 فبراير 2021، موعدًا لبدء قبول طلبات التسجيل، ولمدة 5 أيام، تنتهي يوم الخميس المقبل السادس من شهر رجب 1442، الموافق لـ18 فبراير 2021.

أخيرًا، مع خطوات التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية، ويمكن ذلك بكل سهولة وفقًا للخطوات التالية:

أولًا نقوم بالدخول على منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني. ثانيًا نقوم بالنقر على تبويب “الوظائف المتاحة حاليًا”، ثم نضغ على “موافقة”. ثالثًا نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوب، مع مراعاة الدقة في تسجيل معلومات المؤهل العلمي ليتسنى قبول طلب التوظيف. رابعًا نقوم بـ”حفظ الطلب”، ثم طباعة طلب التوظيف، وستصل للمتقدمة رسالة عبر هاتفها، بها رقم الطلب، وهو ما ينبغي الاحتفاظ بها، في حال الحاجة إلى مراجعة بيانات بعينها لاحقًا.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية 1442 ، كما أننا أطلعناكم على المستندات الواجب توافرها، وخطوات التقديم في الوظائف، بالإضافة إلى وظائف كلية الملك فهد الأمنية الجديدة للنساء برتبة “جندي أول”، والشروط المطلوبة وخطوات التسجيل.