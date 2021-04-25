رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1442 للنساء وأهم الشروط

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية منذ عدة أيام عن توافر عدد من الوظائف العسكرية المتاحة للنساء من رتبة رقيب إلى رتبة جندي ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أهم شروط القبول ورابط التقديم على تلك الوظائف العسكرية المتاحة.

شروط وظائف وزارة الدفاع 1442 للنساء

تم الإعلان عن فتح باب القبول لوظائف الإدارة العامة للقبول بوزارة الدفاع للنساء وذلك مع ضرورة توافر عدد من الشروط التي لا بد من وجودها في المتقدمات لشغل تلك الوظائف وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومقيمة بالمملكة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدمة عن واحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن أربعون عاماً.

يجب أن يكون لدي المتقدمة بطاقة هوية سارية المفعول ومستقلة.

أن تجتاز المتقدمة المقابلة الشخصية بنجاح.

يجب أن لا يقل طول المتقدمة عن 155 وأن يتناسب الطول مع الوزن.

يجب أن تكون المتقدمة ذات سمعة طيبة وسيرة حسنة.

يجب أن لا يكون قد سبق عليها الحكم في أحد القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

لا يكون لديها وظيفة بأحد الجهات الحكومية بالمملكة.

يجب أن يكون لديها اللياقة البدنية والصحية المطلوبة.

يشترط أن تكون المتقدمة المتزوجة أن يكون زواجها من مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن تكون المتقدمة لديها مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

رابط التقديم على الوظائف العسكرية للنساء من رتبة رقيب إلى رتبة جندي

تم فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية المتاحة بدءاً من اليوم الأحد الموافق ال25 من شهر أبريل الجاري الثالث عشر من رمضان 1442 حيث يتم التقديم من خلال بوابة القبول الموحد ويتم الدخول للبوابة وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة مع ضرورة التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة كما يجب أن تتوافر لدي المتقدمات جميع المستندات المطلوبة.