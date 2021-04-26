طريقة التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1442: رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة

ننشر طريقة التقديم على وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد عبر موقع القوات المسلحة السعودية، وذلك بعد أن تم فتح القبول والتسجيل في وزارة الدفاع 1442 للتعيين على رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف أول وعريف وجندي أول وجندي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأ التسجيل في وظائف القوات المسلحة أو تقديم وزارة الدفاع 1442 اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 أبريل 2021م، ويستمر استقبال طلبات التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية حتى يوم الخميس بتاريخ 17 رمضان 1442هـ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، ويمكنكم التعرف على شروط وزارة الدفاع للنساء والرجاء من خلال موقع ثقفني.

طريقة التقديم على وزارة الدفاع 1442

يتم تقديم وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، وليس عن طريق بوابة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث زادت الاستفسارات حول ما إذا كان يتم التقديم عبر أبشر وظائف أو عبر بوابة التجنيد وزارة الدفاع الإلكترونية، ومن يرغب في التعرف على خطوات التقديم في بوابة التجنيد للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع 1442، يمكنه ذلك من خلال التالي:

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة الرسمي باتباع الرابط المرفق بالأسفل. قم بالنقر على “التقديم مفتوح” أو الضغط على “تسجيل الدخول الموحد”، وفي حال عدم استجابة الدخول، يجب المحاولة مراراً وتكراراً نظراً للضغط على موقع وزارة الدفاع للتسجيل الآن. ستظهر شاشة تسجيل الدخول، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل” بالأسفل. قم بقراءة شروط تقديم وزارة الدفاع نساء – رجال قبل البدء في التسجيل لمعرفة مدى مطابقة الشروط مع المتقدم أو المتقدمة، ثم النقر على موافق. قم بالنقر على “تسجيل”. تعبئة البيانات المطلوبة للمتقدم أو المتقدمة، ثم الضغط على “تسجيل”. ستصل رسالة على رقم الجوال المسجل تتضمن رمز التحقق، قم بتعبئتها، ثم “تسجيل الدخول”. قم بتعبئة نموذج البيانات بشكل دقيق، ويتضمن النموذج (بيانات المتقدم الشخصية – المعلومات الدراسية)، ثم تسجيل. تم الانتهاء من إنشاء حساب جديد بنجاح. برجاء الدخول من جديد لتتمكن من اختيار الوظيفة المناسبة، أنقر على الرابط. أو على أيقونة (التقديم للوظائف) بالأعلى. ثم النقر على “التقديم على الوظائف”، وستظهر أمامك كافة الوظائف المتاح التقديم عليها لك. قم باختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك، وبإمكانك اختيار أكثر من وظيفة في أكثر من قوة. الضغط على “التقديم على وظائف الفئة”. ستظهر كافة الوظائف المناسبة لمؤهلك العلمي وسنة التخرج ومعدلك والعمر، وفي حال لم تظهر لديك وظائف وكانت معوماتك صحيحة، نرجو منك التقديم على الفترة القادمة. قم باختيار الوظائف التي ترغب في التقديم عليها، ويمكنك التقديم على أكثر من وظيفة. قم بالنقر على السهم الأخضر بجانب الوظيفة، سيظهر ضمن الوظائف المتقدم عليها. كتابة رمز التحقق، ثم “حفظ”. تم التقديم بنجاح وفق طريقة التقديم على وزارة الدفاع الموضحة، برجاء إكمال الخطوات بالتالي.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع

بعد اتباع الخطوات السابق توضيحها بالنقاط السابقة بشكل صحيح، سوف تظهر أمامك رسالة (حالة الطلب تحت الإجراء)، وهذا يعني أنه تتم عملية الفرز الأولي للطلب المقدم منك، وفي حال تم ترشيحك، قم بالنقر على رابط “اضغط هنا لإكمال البيانات اللازمة” عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، ثم تعبئة نموذج التسجيل النهائي الذي يتضمن بيانات العائلة – المعلومات الدراسية – والد الطلاب – والدة الطالب – جده لأبيه – جدته لأمه.

وفي حال لم تملك هوية وطنية للجد أو حفيظة تابعة له، الرجاء كتابة رقم من عشر خانات يبدأ برقم 1 وإبلاغ المركز عند الذهاب إليه، وبعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات المطلوبة، قم بالنقر على “حفظ والانتقال للخطوة الثانية، وسيتم إبلاغك بأنه تم حفظ البيانات بنجاح، قم بالنقر على أيقونة “الرئيسية” بالأعلى، وسيتم نقلك لصفحة “حالة الطلب”.

قم بطباعة الأوراق، ثم قم بالنقر على حجز موعد المقابلة الشخصية، ثم قم بتحديد المركز الراغب في إجراء المقابلة لديه لمراجعة المستندات والوثائق ومطابقتها مع المسجلة لدى البوابة، ثم قم بتحديد الموعد والتاريخ والضغط على “حفظ”، وستظهر رسالة “تم حفظ بيانات المتقدم بنجاح”، برجاء مراجعة المركز في الموعد المحدد مع إحضار كافة المستندات المطلوبة، ويمكنكم الإطلاع على خطوات تقديم وزارة الدفاع تسجيل دخول بوابة التجنيد 1442، من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط التسجيل في وزارة الدفاع تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد

تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القطاعات المعلن عنها رسمياً والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، وسيتم استمرار التسجيل في الوظائف العسكرية حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ السابع عشر من نفس الشهر، ويمكنكم تقديم وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة (tajnid.mod.gov.sa) الرسمي.

القطاعات العسكرية المتاحة للتقديم لدى القوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة رسمياً عن القطاعات المتاحة للتقديم عليها ضمن الإعلان الوظيفي للفترة الحالية للتقديم، حيث يمكنكم التعرف على القطاعات المتاح التقديم عليها للقوات المسلحة من خلال التالي:

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

القوات البحرية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

قيادة القوات المشتركة.

ومن يرغب في التعرف على شروط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين والثانوي 1442، وموعد بدء التقديم للفئتين عبر بوابة اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وقبول الطلبة الجامعيين، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم التعرف على طريقة التقديم على وزارة الدفاع بوابة التجنيد والقبول الموحد من خلال النقاط المرفقة، والفيديو التوضيحي المرفق بالمقال.