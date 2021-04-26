تسجيل في وزارة الدفاع الموحد للتقديم والتسجيل في وظائف القوات المسلحة 1442

التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية يشهد بحثا من المواطنين في المملكة، بعد إعلان وزارة الدفاع الموحد عن وظائف وزارة الدفاع من خلال تسجيل وزارة الدفاع إلكترونيا، بعد إعلان وزارة الدفاع 1442 عن فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1442 رجال ونساء للراغبين في الالتحاق بوظائف القوات المسلحة 1442 ابتداء من رتبة جندي إلى رتبة رقيب، على أن يتم التقديم وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الدفاع الموحد للقبول في وظائف القوات المسلحة 1442 أثناء تسجيل وزارة الدفاع للتقديم على التخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع ١٤٤٢.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف القوات المسلحة 1442 بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، وذلك لشغر الوظائف والتخصصات المطلوبة في وزارة الدفاع للرجال والنساء، وتتصاعد عمليات البحث عن رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 وطريقة تسجيل وزارة الدفاع التجنيد عبر رابط وزارة الدفاع الموحد.

ويبدأ تسجيل وظائف وزارة الدفاع 1442 عبر بوابة وزارة الدفاع الموحد من يوم الثالث عشر من رمضان الموافق الأحد 25 أبريل 2021، وذلك لكلا من الرجال والنساء في مختلف وجميع الوظائف العسكرية 1442 المعلنة في فروع وزارة الدفاع.

تسجيل وظائف وزارة الدفاع 1442

يتم التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1442 من خلال الدخول إلى رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد رابط وزارة الدفاع الموحد وإتباع الخطوات التالية: