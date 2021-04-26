وزارة الدفاع السعودية تعلن اليوم عن وظائف برتب مختلفة للرجال والنساء

وزارة الدفاع السعودية أعلنت بتصريح رسمي في وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة الذي سيتم أرفاقه في المقال عن فتح باب التسجيل علي الوظائف المتاحة في الوزارة من خلال بوابة القبول الموحد الرسمية التابعة للوزارة وفقاً لما تم التصريح به ومن خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع أيضاً يمكن التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بما هي الوظائف المعلن عنها وما هي الشروط الخاصة بها وما هي المستندات المطلوبة وكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن من خلال رابط القبول الموحد للتجنيد الرسمي الخاضع للوزارة وتم الإعلان عن هذه الوظائف المتاحة للتسجيل من الرجال والنساء بهدف أن يتم الالتحاق بالخدمة العسكرية وتبدأ الرتب العسكرية بها من رتبة “رقيب” مما يترتب عليه راتب شهري أعلي من رتب أقل من رتبة رقيب ويتم التسجيل من خلال رابط وظائف وزارة الدفاع 1442 الخاص بالوزارة والمرفق في هذا المقال ولا يقصر التعيين علي الوظائف علي رتبة “رقيب فقط أنما هناك فرص التسجيل بالوزارة علي رتبة “جندي” أيضاً وللتعرف علي المزيد المعلن من الوزارة يتم شرحه في السطور القادمة .

وزارة الدفاع السعودية وبدء عملية التسجيل علي الوظائف المعلن عنها من الوزارة

كما جاء في التصريحات الخاصة من الوزارة علي أنه سيتم البدء في التسجيل علي الوظائف المعلن عنها من الوزارة للجنسين رجال ونساء علي أن يتم البدء في التسجيل من يوم 13 من شهر سبتمبر لعام 1442 هجرياً من خلال رابط القبول الموحد وزارة الدفاع الخاص بالموقع الرسمي للوزارة والخاضع لها كما تم التصريح من الوزارة عن القطاعات التي يتم التسجيل والقبول بها علي التعيين عن الوظائف المعلن عنها والمتاحة في الوزارة هي قطاعات القوات المسلحة السعودية وأيضاً يتم القبول بالتعيين في القوات البرية الملكية ، والوظائف المتاحة للتعيين عليها أيضاً في القوات الجوية الملكية والقوات البحرية والتعيين أيضاً علي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي كما تم التصريح أيضاً يتم التعيين بالوظائف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال رابط وظائف وزارة الدفاع السعودية في قسم القبول الموحد كما تم التصريح من الوزارة عن ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الراغب في التسجيل بالوظائف والتي سنتعرف عليها في السطور القادمة .

يجب علي المتقدمة أو المتقدمة للوظائف بالوزارة يكون سعودي الجنسية الأصل وأيضاً المنشأ . يستثني من الشرط السابق كل من كان نشأته مع الوالد أثناء خدمة السعودية خارج أراضيها . يكون الشخص يتمتع بحسن السير والسلوك أيضاً وغير محكوم عليها بأحكام إدانة أو أحكام مخلة بالشرف . يجب أن يكون عمر المتقدم للوظائف بالوزارة أن لا يقل عن 17 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً وفقاً لما جاء من تصريحات من الوزارة علي موقع وزارة الدفاع السعودية . أن يكون أي شخص يتقدم للوظائف في الوزارة لا يكون قد سبق له العمل في أي جهة من الجهات الحكومية . يتوفر في أي شخص يرغب في التعيين علي الوظائف المؤهلات التي تم تحديدها من خلال الوزارة باللائحة التنفيذية . يجب علي الشخص أن يكون حاصلاً علي المؤهلات اللازمة للتعيين بالوظائف وأن يكون زواجه من سعودية الجنسية والأصل وزارة الدفاع السعودية أعلنت أيضاً عن شرط أساسي وهو يجب علي كل شخص متقدم للوظائف لا يكون قد تم فصله من عمله في أي جهة من الجهات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية . يجب علي الشخص أن لا يكون قد ألتحق في أي خدمة من الخدمات العسكرية في وقت سابق داخل السعودية . شرط أساسي علي الشخص الراغب في التعيين علي الوظائف المعلنة أن يجتاز كافة الاختبارات البدنية والطبية واللياقة وأيضاً أجتياز الاختبارات الخاصة بالمقابلات الشخصية وفقاً لما جاء علي بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع . يجب علي كافة الأشخاص أيضاً أجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالتخصص المرغوب به ويكون طول الشخص متناسب مع وزن جسمه وتم تحديد الحد الأدنى لطول الشخص وهو 160 سم . الشرط الأخير الذي جاء علي موقع وزارة الدفاع السعودية هو أن يكون كافة الأشخاص المتقدمين للوظائف لائقين طبياً وليس هناك أي أمراض يعانون منها وخاصةً الأمراض المعدية .

الشروط التي تم الإعلان عنها من الوزارة لكي ما يتم القبول بالتعيين في الوظائف

وزارة الدفاع السعودية وهذا ما جاء من أهم التصريحات من وزارة الدفاع تجنيد علي رتب مختلفة ورواتب محددة لكل رتبة من الرتب في وزارة الدفاع توظيف لكافة المواطنين السعوديين من الجنسين الراغبين في التعيين ويتم التعرف علي المزيد من المعلومات من خلال وزارة الدفاع تسجيل دخول علي موقعها الرسمي وهو الموقع الرسمي للقبول والتجنيد الآلي الموحد في القوات المسلحة 1442 .