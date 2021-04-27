خطوات تسجيل وزارة الدفاع tajnid.mod.gov.sa بوابة التجنيد| رابط تقديم القوات المسلحة

ننشر كيفية تقديم التجنيد الموحد أو خطوات تسجيل وزارة الدفاع 1442 عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة tajnid.mod.gov.sa الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية للنساء والرجال عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد الرسمية، ومن المقرر أن يتم تعيين المقبولين مبدئياً على الرتب بدايةً من رقيب وحتى جندي، ويجب العلم أن هذه الوظائف العسكرية تم تخصيصها فقط للمواطنين والمواطنات السعوديين والسعوديات المنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع، ويتم استقبال طلبات تقديم وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد 1442.

خطوات تسجيل وزارة الدفاع 1442

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح القبول والتسجيل في وظائف القوات المسلحة “وزارة الدفاع 1442” للالتحاق بالخدمة العسكرية للتعيين على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف أول – عريف – جندي أول – جندي) للرجال والنساء، ويتم التقديم على وزارة الدفاع تسجيل دخول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الموحد الرسمية.

وبدأت بوابة التجنيد وزارة الدفاع في استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع 1442 اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 أبريل 2021م، وقد أوضحت الإدارة شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء والرجال، إلى جانب إرفاق إجراءات القبول والتسجيل عبر موقع بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية التابعة للوزارة.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع 1442

قبل البدء في تسجيل وزارة الدفاع يجب قراءة شروط وزارة الدفاع للتقديم سواء للرجال أو النساء، كما يمكنك التعديل على البيانات المسجلة قبل أن يتم انتهاء فترة التسجيل الأولى من خلال حذف الوظائف والرجوع للبيانات مرة أخرى للتعديل عليها، ويجب العلم أنه في حال عدم تطابق البيانات المسجلة (تاريخ الميلاد – معدل الشهادة – سنة التخرج) مع الوثائق، سيتم استبعاد المتقدم، ويتم تقديم وزارة الدفاع من خلال ابتاع الخطوات التالية:

دخول بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع باتباع الرابط التالي (tajnid.mod.gov.sa). النقر على كلمة “تسجيل” بالصفحة الرئيسية. قراءة شروط وزارة الدفاع بعناية للتعرف على مدى مطابقة الشروط مع المتقدم/ة. تعبئة معلومات المتقدم ثم النقر على “تسجيل”. تفعيل الرسائل الإعلانية لاستقبال رمز التحقق، ثم النقر على “تسجيل الدخول”. قم بتعبئة بيانات المؤهل، وفي حال وجود دورات قد حصل عليها المتقدم، قم بتعبئتها “اختياري”. عند الانتهاء من تسجيل بيانات المؤهل، قم بالنقر على “تسجيل”. ستظهر رسالة (تم إنشاء حسابك بنجاح، الرجاء الدخول من جديد لتتمكن من اختيار الوظيفة المناسبة)، أنقر على الرابط. أو على أيقونة (التقديم للوظائف). النقر على “التقديم على الوظائف”. اختر الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك، وبإمكانك اختيار أكثر من وظيفة في أكثر من قوة. قم بالنقر على التقديم على وظائف الفئة. النقر على “الكل”، لتظهر لك كافة الوظائف المناسبة لمؤهلك العلمي وسنة التخرج ومعدلك والعمر، وفي حال لم تظهر لديك وظائف وكانت معوماتك صحيحة، نرجو منك التقديم على الفترة القادمة. سيتم عرض الوظائف التي تم التقديم عليها، يمكنك ترتيب الرغبات بالنقر على السهم، ثم تعبئة رمز التحقق والنقر على “حفظ”. في حال ظهور رسالة (حالة الطلب تحت الإجراء)، فهذا يعني أنه تتم عملية الفرز الأولي. في حال تم ترشيحك، قم بالنقر على “اضغط هنا لإكمال البيانات”. قم بتعبئة نموذج التسجيل النهائي الذي يتضمن بيانات العائلة – المعلومات الدراسية – والد الطلاب – والدة الطالب – جده لأبيه – جدته لأمه، وبعد الانتهاء قم بالنقر على “حفظ والانتقال للخطوة الثانية. سيتم إبلاغك بأنه تم حفظ البيانات بنجاح.

خطوات التقديم على وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد

بعد اتباع الخطوات السابقة بشكل صحيح، سيتم التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1442 بشكل يسير، ومن يرغب في مشاهدة خطوات تقديم وزارة الدفاع يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

القطاعات العسكرية المتاحة

عند التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية، ستجد قائمة بالقطاعات المتاح التقديم عليها عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، ويمكنكم التعرف على القطاعات المتاحة بالقوات المسلحة من خلال التالي:

(القوات البرية الملكية السعودية – القوات الجوية الملكية السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية – قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي – الخدمات الطبية للقوات المسلحة – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية -قيادة القوات المشتركة).

ومن يرغب في التعرف على شروط التقديم في وزارة الدفاع 1442 عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية، أو التعرف على شروط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين والحاصلين على الثانوية العامة، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

التجنيد الموحد للقوات المسلحة في وزارة الدفاع

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بشكل رسمي عن أن الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان الجاري هو موعد إغلاق باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع 1442، وسوف يتم فتح باب التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

وعند تعبئة نموذج المعلومات الدراسية ببوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية، يجب على المتقدم أن يقوم بتعبئة خانة الدورات في حال حصوله على دورات، وتعبئة هذه الخانة “اختياري”، كما يجب التقديم على الوظائف المتاحة التي تناسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه وسنة التخرج والمعدل والسن، وفي حال لم تظهر أي وظائف وكانت المعلومات المسجلة صحيحة، فيجب التقديم على الفترة القادمة.