نتائج الأمن العام القبول المبدئي jobs.sa 1442 استعلام أسماء المقبولين ابشر توظيف

ننشر رابط استعلام عن نتائج الأمن العام القبول المبدئي عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إطلاق نتائج قبول الأمن العام المبدئية للمتقدمين للتعيين على رتبة جندي للرجال اليوم الأربعاء بتاريخ السادس عشر من شهر رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من شهر أبريل 2021م، فمن يرغب في الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول منصة أبشر التوظيف الرسمي المرفق، كما يمكنكم التعرف على المستندات والوثائق المطلوب إحضارها بالمقابلة الشخصية عبر ثقفني.

نتائج الأمن العام القبول المبدئي 1442

تم الإعلان رسمياً اليوم عن إتاحة الإطلاع على أسماء المقبولين مبدئياً لوظائف المديرية العامة للأمن العام 1442 عبر منصة أبشر وظائف التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وقد أوجبت الإدارة على كافة المقبولين مبدئياً للتعين على رتبة جندي رجال الحضور بالزي الرياضي في اليوم والوقت المحدد لكل مقبول وفق ما هو موضحاً بنتيجة القبول عبر ابشر توظيف، إلى جانب إحضار المستندات والوثائق التالية:

نموذج المراجعة المطبوع عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية. أصل بطاقة الهوية الوطنية للمقبول سارية الصلاحية + صورة منها. صورة مُصدقة من الشهادة الدراسية. عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات الإضافية، والسجل الأكاديمي للمؤهل في حال تم تقديمها عبر منصة أبشر توظيف خلال عملية التسجيل في الأمن العام 1442، ويجب أن تكون مُصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها. عند صدور الوثائق من خارج المملكة، يجب تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم. صورة من نتيجة اختبار قياس القدرات العامة المسجلة عبر ابشر توظيف. صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم المقبول مبدئياً الذي يتضمن اسم والد المتقدم (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”). أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كان متزوجاً + صورة منها. إحضار 6 صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة مكشوف الرأس مقاس 4*6 مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف كل صورة. حلاقة الرأس رقم 3. إحضار ملف ويتم وضع كافة المتطلبات به.

رابط استعلام النتائج jobs.sa

يتم الاستعلام عن نتائج المديرية العامة للأمن العام 1442 من خلال الدخول إلى منصة أبشر توظيف الإلكترونية، ثم النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بنتائج القبول والتسجيل لرتبة جندي بمديرية الأمن العام 1442، وسيتم التحويل إلى الصفحة الخاصة بإشعار القبول للأمن العام، في نهاية الصفحة قم بالنقر على الرابط الموجود لتسجيل البيانات والدخول على الطلب المقدم منك، ويمكنكم دخول منصة ابشر توظيف من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط منصة أبشر توظيف (jobs.sa) الرسمي.

ويجب التقيد والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الطبية والتعليمات الصادرة عن وزارة وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، كما يجب الحضور في اليوم والوقت المحدد من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج الأمن العام القبول المبدئي يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.