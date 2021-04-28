مقياس وظائف النيابة العامة 1442 رابط الاستعلام عن نتائج النيابة العامة ملازم تحقيق ١٤٤٢

مقياس وظائف النيابة العامة 1442 يشهد بحث المتقدمين على وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق المرحلة الأولى للعام ١٤٤٢ هجرية، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021، التعليمات المحددة لإجراء مقياس النيابة العامة للقبول للمواطنين والمواطنات المتقدمين والمتقدمات على وظيفة ملازم من الحاصلين على درجة البكالوريوس، وذلك لمن تقدم على التخصصات المطلوبة والتي تشمل الشريعة والأنظمة والتخصصات ذات الصلة.

وظائف النيابة العامة 1442

أعلنت النيابة العامة السعودية مطلع العام الجاري 1442 عن قبول وظائف جديد في النيابة العامة تحت مسمى ملازم تحقيق لمن تنطبق عليهم الشروط، وتم فتح باب التسجيل والقبول في وظائف النيابة ١٤٤٢ إلكترونيا لجميع المتقدمين.

وأعلنت النيابة العامة عن إغلاق باب التسجيل في وظائف ملازم تحقيق النيابة ١٤٤٢ يوم السبت الموافق ٩ يناير ٢٠٢١، على أن يتم القبول المبدئي في وظائف النيابة العامة 1442 لمن تنطبق عليهم الشروط فقط، بينما يتم استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.

رابط استعلام نتائج النيابة العامة ملازم تحقيق ١٤٤٢

يتم الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وظائف النيابة العامة ملازم تحقيق 1442 من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط النيابة العامة.

قم بالاستعلام عن الاسم ورقم الهوية.

في حال كان الاسم مقبول يتم الاستعلام عن موعد إجراء المقابلة الشخصية.

يتم الذهاب في الموعد المحدد لإجراء الفحص الطبي.

يرسل النظام الإلكتروني للنيابة العامة 1442 رسائل نصية أو يتم الاتصال بهم لتأكيد القبول مبدئيا.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية ليتم التعيين رسميا في وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ والحصول على القبول النهائي.

رابط الاستعلام مقياس النيابة العامة

يتم الاستعلام عن نتائج مقياس النيابة العامة 1442 من خلال إتباع الخطوات التالية: