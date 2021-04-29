طريقة التسجيل في طاقات وإنشاء حساب، في الآونة الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية دون التوجه إلى المؤسسات، وقد تم إطلاق هذه الخدمات لتوفير مجهود ووقت المواطنين، حيث يستطيع جميع المواطنين التسجيل على هذه الخدمات وبدء الاستخدام من داخل المنازل، وقد تم توفير هذه الخدمات للمواطنين منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك حتى لا يكثر المواطن الذهاب إلى مقر المؤسسات الحكومية حفاظاً على أرواح المواطنين من الإصابة بخطر الفيروس، وواحدة من تلك الخدمات هي خدمة طاقات.

ما هي خدمة طاقات

تعتبر خدمة طاقات هي البوابة الأولى داخل المملكة العربية السعودية والتي يستطيع من خلالها الموظفين الحصول على وظائف داخل المنشآت والشركات في المملكة العربية السعودية. كما توفر هذه الخدمة الكثير من الوظائف المتاحة، حتى يستطيع المواطنين داخل المملكة السعودية البحث عن الوظائف التي تناسبهم.

ويتم التنسيق في هذه المنصة عن طريق التعاون بين العمال وبين أصحاب الشركات والوظائف، حيث يستطيع أصحاب المؤسسات أو الشركات الذين يحتاجون إلى عمالة من داخل المملكة وضع طلب مرفقاً بمجموعة من المواصفات التي تحتاج إليها الشركة في الموظف. كما أن هناك بعض البيانات التي يجب أن تكون متوفرة مع الموظف حتى يستطيع أن يقوم بالتسجيل على هذه المنصة ومن أبرز تلك البيانات، ولكن ماهي طريقة التسجيل في طاقات.

يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون لديه هوية وطنية سعودية.

كذلك يجب أن يكون المواطن لديه رقم الهوية.

يجب أن يمتلك المواطن بريد إلكتروني خاص به ورقم هاتف.

كذلك يجب أن يقوم المواطن بإدخال تاريخ الميلاد الخاص به بالطريق الصحيحة.

إذا كان المواطن يمتلك البيانات يستطيع في الحال التسجيل على منصة طاقات.

وجب التنويه على أهمية إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح والتأكد منهم حيث أنه سوف يقوم بإدخاله عند التسجيل و سوف تستلم رسالة نصية تفيد نجاح التسجيل على المنصة كما أنها سوف يُرسل إليه رمز تأكيد سوف يقوم بإدخاله على الموقع حتى يستطيع إكمال التسجيل في منصة طاقات.

بيانات طريقة التسجيل في طاقات وإنشاء حسابطريقة التسجيل على منصة بطاقات

عند التسجيل على منصة طاقات هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن حتى يستطيع أن يكمل التسجيل بنجاح.

التسجيل على صفحة طاقات باحث عن العمل

يقوم المواطن بملء كافة البيانات المطلوبة ومن ضمنها رقم الهوية الخاصة به.

يقوم باختيار اسم المستخدم وكلمة مرور خاصة به.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص به.

ثم يقوم بتسجيل رقم الهاتف.

سوف تقوم المنصة بإرسال رمز التحقق على رقم الهاتف الخاص بالمواطن فيتوجب عليه أن يقوم بإدخاله.

بعد التأكد من إدخال البريد الإلكتروني الصحيح يتم التسجيل على الموقع بنجاح ويستطيع المستخدم الدخول بشكل كامل على البوابة من أجل العمل.

طريقة التسجيل في طاقات كصاحب عمل

أما إذا كنت من أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن موظفين للعمل داخل منشآتهم فما عليك سوى التسجيل على موقع طاقات حتى تستطيع الحصول على عمالة داخل المملكة ويمكن تسجيل حساب على الموقع عبر الخطوات التالية.