وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات mod.gov.sa 1442 رابط الاستعلام الرسمي

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أعلنت وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات من المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف الوزارة ممن اجتازوا المقابلات الشخصية بالوظائف التي تم الإعلان عنها بتاريخ 6 جمادي الأولى 1442هـ عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي، ويجب العلم أنه قد تم إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف الوزارة عبر بوابة التجنيد الموحد والقبول للقوات المسلحة الخاصة بالرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ 29 أبريل 2021م، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها بشكل نهائي للرجال والنساء عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة.وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات 1442
تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتاريخ 17 رمضان 1442هـ عن إطلاق أسماء تم قبولها نهائياً ممن اجتازوا المقابلات الشخصية واختبارات القبول للوظائف المعلن عنها من جانب الإدارة العامة للقبول خلال شهر جمادي الأول 1442هـ عبر موقع وزارة الدفاع الإلكتروني.
حيث أعلنت الوزارة عن قبول عدد 122 مواطن ومواطنة نهائياً في وظائف وزارة الدفاع، وقد أرفقت رابط الاستعلام عن أسماء المقبولات أو المقبولين عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، حيث يمكنكم الإطلاع على الأسماء من خلال ملف بصيغة pdf للرجال وأخر للنساء، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة عن أن عدم الحضور لاستكمال الإجراءات يعتبر تنازلاً عن الحق في الوظيفة وعدولاً عنها.
وقد وجهت الوزارة دعوتها للمواطنين المقبولين والمواطنات ممن تم قبولهن الواردة أسماؤهم ضمن الملفات المرفقة بالإعلان عبر موقع وزارة الدفاع، بالدخول إلى منصة جدارة الإلكترونية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها، ومن يرغب في الإطلاع على الأسماء المقبولة 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:
بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع
رابط استعلام الأسماء (mod.gov.sa) موقع وزارة الدفاع الرسمي.
أغلقت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتعيين على الرتب من رقيب وحتى جندي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم فتح باب تقديم وزارة الدفاع للجامعيين الحاصلين على البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.
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أعلنت وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات من المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف الوزارة ممن اجتازوا المقابلات الشخصية بالوظائف التي تم الإعلان عنها بتاريخ 6 جمادي الأولى 1442هـ عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي، ويجب العلم أنه قد تم إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف الوزارة عبر بوابة التجنيد الموحد والقبول للقوات المسلحة الخاصة بالرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ 29 أبريل 2021م، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها بشكل نهائي للرجال والنساء عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة.وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات 1442
تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتاريخ 17 رمضان 1442هـ عن إطلاق أسماء تم قبولها نهائياً ممن اجتازوا المقابلات الشخصية واختبارات القبول للوظائف المعلن عنها من جانب الإدارة العامة للقبول خلال شهر جمادي الأول 1442هـ عبر موقع وزارة الدفاع الإلكتروني.
حيث أعلنت الوزارة عن قبول عدد 122 مواطن ومواطنة نهائياً في وظائف وزارة الدفاع، وقد أرفقت رابط الاستعلام عن أسماء المقبولات أو المقبولين عبر بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع، حيث يمكنكم الإطلاع على الأسماء من خلال ملف بصيغة pdf للرجال وأخر للنساء، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة عن أن عدم الحضور لاستكمال الإجراءات يعتبر تنازلاً عن الحق في الوظيفة وعدولاً عنها.
وقد وجهت الوزارة دعوتها للمواطنين المقبولين والمواطنات ممن تم قبولهن الواردة أسماؤهم ضمن الملفات المرفقة بالإعلان عبر موقع وزارة الدفاع، بالدخول إلى منصة جدارة الإلكترونية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها، ومن يرغب في الإطلاع على الأسماء المقبولة 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:
بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع
رابط استعلام الأسماء (mod.gov.sa) موقع وزارة الدفاع الرسمي.
أغلقت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتعيين على الرتب من رقيب وحتى جندي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم فتح باب تقديم وزارة الدفاع للجامعيين الحاصلين على البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.
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