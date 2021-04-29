نتائج وزارة الدفاع 1442 رابط استعلام أسماء المقبولين والمقبولات| بوابة القبول الموحد

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1442 القبول النهائي عبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية، حيث تم الإعلان من جانب العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع عن قبول 122 مواطن ومواطنة ممن اجتازوا إجراءات القبول والمقابلات الشخصية بوظائف وزارة الدفاع المعلن عنها رسمياً بتاريخ السادس من شهر جمادي الأولى للعام الجاري 1442هـ.

ويجب العلم أيضاً أنه قد تم إغلاق باب القبول والتسجيل بوظائف وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة للرجال والنساء للتعيين على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف أول – عريف – جندي أول – جندي للنساء والرجال بالمملكة اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع النهائي.

نتائج وزارة الدفاع 1442

تم الإعلان رسمياً اليوم الخميس من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن قبول 122 متقدم ومتقدمة قد اجتازوا الإجراءات الخاصة بالمقابلة الشخصية للمطابقة، وقد تم الإعلان الوظائف التي تم نشر نتائج قبول المواطنين والمواطنات بها في تاريخ 6 جمادي الأولى 1442هـ.

وقد قدمت وزارة الدفاع دعوتها لكافة المقبولين والمقبولات ممن وردت أسماؤهم بنتائج القبول النهائي لوزارة الدفاع 1442 للدخول على منصة جدارة من أجل استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ومراجعة الجهات أو القطاعات العسكرية المقبولة بها.

وقد تم التأكيد من جانب الإدارة العامة للقبول الموحد بوزارة الدفاع السعودية على أنه في حال عدم حضور المقبول أو المقبولة نهائياً، فهذا يعتبر تنازلاً من جانبه عن الحق في الوظيفة المقبول عليها والعدول عنها، ومن يرغب في استعلام نتائج القبول لوزارة الدفاع 1442 يمكنه ذلك من خلال التباع الرابط الرسمي التالي:

رابط استعلام أسماء المقبولين والمقبولات (mod.gov.sa) موقع وزارة الدفاع الرسمي.

موعد تقديم وزارة الدفاع للجامعيين

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1443هـ للخريجين الجامعيين ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس من أجل تقديم وزارة الدفاع 1442 للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.