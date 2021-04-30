تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 mod.gov.sa: الشروط ورابط لجنة القبول والتسجيل المركزي

ننشر موعد ورابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1442-1443هـ للخريجين الجامعيين ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة، وقد حددت اللجنة المركزية للقبول والتسجيل موعد فتح باب استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة، وأعلنت عن شروط وزارة الدفاع السعودية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التقديم في وزارة الدفاع موقع لجنة القبول والتسجيل الإلكتروني الرسمي، كما يمكنكم الآن الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي المعلن عنها رسمياً من قبل الوزارة.

موعد تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية واللجنة الخاصة بقبول الجامعيين لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد 1443هـ لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة من الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس اعتباراً من التاريخ التالي:

يبدأ التسجيل في وزارة الدفاع اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م.

ولم يتم الإعلان من قبل اللجنة المركزية للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع عن موعد إغلاق باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وقد طلبت اللجنة من الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع التوجه إلى موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين للتعرف على شروط وزارة الدفاع وإرشادات التسجيل.

شروط وزارة الدفاع للتسجيل

اشترطت لجنة القبول والتسجيل المركزي بوزارة الدفاع فيمن يرغب في التقديم على وزارة الدفاع من الحاصلين على المؤهل الجامعي “شهادة البكالوريوس” ضرورة توفر عدداً من الشروط للتقدم، ويمكنكم التعرف على شروط التقديم على وزارة الدفاع من خلال التالي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والده خلال تأدية خدمة للمملكة في خارجها سواء لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، يشترط عدم حمل جواز وجنسية البلد التي ولد بها. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي. لا يكون محكوماً عليه في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ألا يكون قد سبق انسحابه أو طرده من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سببٍ كان. لا يزيد عمر الحاصل على البكالوريوس عن 27 عاماً لكافة التخصصات. ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام جراحة، طبيب أسنان، عند بدء العام الدراسي القادم 1443هـ. حصول المتقدم على شهادته الجامعية بالانتظام الكلي. لا يقل التقدير الحاصل عليه عن جيد. أن يكون قد أدى اختبار القدرات العام “قياس” للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وإحضار ما يثبت ذلك. لا يقل طول المتقدم عن 165 سم. ضرورة تناسق الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية. لا يكون متزوجاً من امرأة أجنبية. حصول المتقدم على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بجميع التخصصات الطبية والصحية. أن يكون قد أنهى الفترة الخاصة بالامتياز للتخصصات الطبية. اجتياز كافة إجراءات القبول “المقابلة الشخصية – الكشف الطبي – التزكية الأمنية”. لا يكون مصاباً بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض معدية أخرى.

رابط تقديم وزارة الدفاع الرسمي

يجب العلم أنه لا يتم قبول أي كشف طبي سوى ما يتم إصداره من جانب اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين التابعة لوزارة الدفاع، وتعتبر نتائج الكشف الطبي نهائية وليس من حق المتقدم المطالبة بإعادة الكشف مرة أخرى أو التعرف على أسباب عدم اللياقة الطبية، ومن يرغب في دخول موقع لجنة القبول والتسجيل الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي (mod.gov.sa) وزارة الدفاع.

ويجب العلم أنه قد إغلاق باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد للالتحاق بالوظائف العسكرية للتعيين على الرتب من رقيب وحتى جندي للرجال والنساء اعتباراً من يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 رمضان 1442هـ، وفي انتظار الإعلان عن نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية لمن تقدموا للخدمة العسكرية بالوزارة وقاموا بتعبئة نموذج التقديم وفق طريقة التقديم الموضحة ممن توافرت لديهم الشروط المعلنة، ويمكنكم تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 فور حلول الموعد المحدد للتسجيل.