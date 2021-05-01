وزارة الدفاع تقديم الجامعيين mod.gov.sa 1442: رابط لجنة قبول الجامعيين للتسجيل

ننشر رابط وزارة الدفاع تقديم الجامعيين mod.gov.sa 1442 عبر موقع لجنة القبول الموحد المركزي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل للجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس من المواطنين بالمملكة العربية السعودية للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع للعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد أوضحت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الدفاع موعد البدء في استقبال طلبات الراغبين في تقديم وزارة الدفاع 1442، وشروط التسجيل الواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، ومن يرغب في الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي المعلن عنها رسمياً من قبل الوزارة، يمكنه ذلك من خلال ثقفني الآن.

وزارة الدفاع تقديم الجامعيين mod.gov.sa

تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1442-1443هـ، ومن المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات تسجيل وزارة الدفاع للجامعيين اعتباراً من الموعد التالي:

يبدأ التسجيل اعتباراً من تاريخ 2 مايو 2021م الموافق لتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد إغلاق باب التسجيل في وزارة الدفاع 1442، فمن المحتمل أن يتم فتح باب القبول والتسجيل حتى الاكتفاء، أو يتم تحديد موعداً لانتهاء التقديم على وزارة الدفاع، وسيتم قبول الطلبات عن طريق موقع لجنة قبول الجامعيين الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع السعودية.

موقع لجنة قبول الجامعيين الإلكتروني

يتيح موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين للمتقدمين إمكانية التقدم للكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ودورة الضباط الجامعيين، حيث يوفر الموقع دليل المتقدم للتعرف على كافة المعلومات للمتقدمين الثانوي والجامعيين بالغتين العربية والإنجليزية، كما يتم الإعلان فور فتح باب القبول والتسجيل وإعلان نتائج الترشيح والقبول المبدئي عبر الموقع.

كما يوفر موقع لجنة القبول نموذج التسجيل بدليل المتقدم أثناء الفترة المخصصة للتقديم، ومتابعة حالة الترشيح خلال مراحل القبول من خلال بوابة المتقدم، وبعد ظهور نتائج وزارة الدفاع للمتقدم، يمكن تحميل استمارة القبول معبئة بشكل آلي، ومن خلال الموقع يتم تعديل البيانات خلال فترة التقديم في وزارة الدفاع، وبعد ظهور نتائج الترشيح يمكن للمتقدم حجز موعداً للكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1442

يتم التقديم على وزارة الدفاع السعودية للجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس عن طريق موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي (mod.gov.sa) وزارة الدفاع.

وقبل تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442، يجب التأكد من وجود التخصص الدقيق الحاصل عليه من ضمن التخصصات المطلوبة من جانب الوزارة، كما يجب قراءة شروط وزارة الدفاع لتسجيل الجامعيين بشكل دقيق، وفي حال توافر شروط التقديم المطلوبة، فيقوم الراغب في التقديم بتعبئة طلب التسجيل وفق طريقة التقديم وأخذ رقم التسجيل فور فتح باب قبول وزارة الدفاع تقديم الجامعيين mod.gov.sa 1442.