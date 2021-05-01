تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين 1442 رابط التسجيل لجنة القبول المركزي mod.gov.sa

ننشر تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين 1442 ورابط تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على المؤهل الجامعي “شهادة البكالوريوس” من المواطنين بالمملكة العربية السعودية للالتحاق بالعام الدراسي 1442-1443هـ، حيث من المقرر أن يبدأ استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للتخصصات المطلوبة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م.

وسيتم تقديم وزارة الدفاع للجامعيين عبر موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع الإلكتروني، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على شروط وزارة الدفاع لتقديم الجامعيين الحاصلين على البكالوريوس في التخصصات المعلن عنها من قبل الوزارة، كما يمكنكم الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع mod.gov.sa الرسمي، ورابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي المعلن عنه رسمياً من قبل الوزارة.

تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلبات الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للجامعيين في الموعد المذكور عالية للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، فمن يرغب في تقديم وزارة الدفاع 1442 يجب عليه أولاً قراءة شروط التقديم والتعرف على تخصصات الجامعيين المطلوبة لوزارة الدفاع، ويمكنكم التعرف على التخصصات المطلوبة من خلال التالي:

التخصصات الهندسية. تخصصات الحاسب الآلي. التخصصات الإدارية. التخصصات الطبية. التخصصات الشرعية.

ويجب العلم أن قائمة التخصصات المطلوبة التي تعلن عنها وزارة الدفاع عبر موقع لجنة القبول الموحد المركزية يتم تحديثها مع بداية كل مرحلة قبول، ويجب على المتقدم الراغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع التأكد من وجود التخصص الدقيق من التخصصات المطلوبة.

رابط تقديم وزارة الدفاع لجنة القبول المركزي

حددت وزارة الدفاع ممثلةً في لجنة القبول المركزي تاريخ فتح باب القبول والتسجيل يوم الأحد بتاريخ العشرون من شهر رمضان المبارك، وأعلنت عن أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع تسجيل دخول للجامعيين عبر موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين الذي يمكنكم الحصول عليه من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي (mod.gov.sa) وزارة الدفاع.

ويجب العلم أنه قد تم إغلاق باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها للتعيين على الرتب من رقيب وحتى جندي “رجال – نساء”، وفي انتظار الإعلان عن نتائج الترشيح وزارة الدفاع المبدئي لمن تقدموا للخدمة العسكرية بالوزارة وقاموا بتعبئة نموذج التقديم وفق طريقة التقديم الموضحة ممن توافرت لديهم الشروط المعلنة، ويمكنكم تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 فور حلول الموعد المحدد للتسجيل.