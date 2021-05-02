وزارة الدفاع قبول الجامعيين afca.mod.gov.sa 1442 رابط بوابة القبول الموحد

ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع قبول الجامعيين afca.mod.gov.sa 1442 للتسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1442-1443هـ، حيث أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة القبول للجامعيين لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442 اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م، وقد أعلنت اللجنة المركزية للقبول والتسجيل في وزارة الدفاع عن التخصصات المطلوبة للعام الدراسي 1442، كما أوضحت شروط وزارة الدفاع لتقديم الجامعيين عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية، ويمكنكم استعلام نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي المعلن عنها من جانب الوزارة.

وزارة الدفاع قبول الجامعيين afca.mod.gov.sa

أتاحت وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة ممثلةً في موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وجنة قبول الجامعيين لتقدم المواطنين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع للعام الدراسي 1443هـ، وقد أوضحت مميزات وزارة الدفاع للجامعيين وشروط تقديم وزارة الدفاع للحاصلين على شهادة البكالوريوس.

شروط وزارة الدفاع للجامعيين 1442

اشترطت وزارة الدفاع ضرورة توافر العديد من الشروط لدى الراغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية من الطلاب الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، وقد نوهت على ضرورة قراءة شروط وزارة الدفاع للجامعيين قبل البدء في التسجيل لمعرفة مدى انطباق الشروط على المتقدم، ويمكنكم التعرف على شروط التقديم من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من شرط الجنسية السعودية من نشأ مع والده الموجود خارج المملكة لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، ولكن يشترط عدم حمل جواز وجنسية البلد التي ولد فيها. تمتع المتقدم بحسن السيرة والسمعة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا يكون قد سبق انسحابه أو طرده من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب من الأسباب. لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على البكالوريوس عن 27 عاماً لكافة التخصصات، ولا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام جراحة، طبيب أسنان عند بدء العام الدراسي. حصول المتقدم على الشهادة الجامعية عن طريق الانتظام الكلي، ولا يقل التقدير الحاصل عليه عن جيد. تأدية اختبار قياس القدرات العام للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وإحضار ما يثبت ذلك. ألا يقل طول المتقدم عن 165سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية. ألا يكون متزوجاً من امرأة أجنبية “غير سعودية”. الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بجميع التخصصات الطبية والصحية. إنهاء المتقدم فترة الامتياز للتخصصات الطبية. الاجتياز والنجاح في إجراءات القبول سواء المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي أو التزكية الأمنية. يجب ألا يكون المتقدم مصاباً بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض معدية أخرى.

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع عن استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع 1442 للطلاب الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس عن طريق بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع التي يمكنكم الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي (mod.gov.sa) وزارة الدفاع.

تخصصات الجامعيين 1442

يتم تحديث التخصصات المطلوبة للجامعيين مع بداية كل مرحلة قبول، وقد أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية والجامعيين بوزارة الدفاع عن تخصصات وزارة الدفاع 1442، حيث تمثلت التخصصات في (التخصصات الهندسية – تخصصات الحاسب الآلي – التخصصات الإدارية – التخصصات الطبية – التخصصات الشرعية).

ويجب على الراغب في تقديم بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع التأكد من وجود تخصصه الدقيق ضمن التخصصات المطلوبة عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية، كما يجب تسجيل البيانات وفق الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب مع التأكد من تعبئة كافة الخانات بنموذج التسجيل.

وقد أعلنت اللجنة المركزية للقبول والتسجيل الموحد بوزارة الدفاع أنه لا يتم قبول أي كشف طبي سوى ما سيصدر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة القبول للجامعيين، وتعتبر نتائج الكشف الطبي نهائية وليس من حق المتقدم المطالبة بإعادة الكشف مرة أخرى أو التعرف على أسباب عدم اللياقة الطبية، وسيتم استقبال طلبات التسجيل عبر موقع وزارة الدفاع قبول الجامعيين afca.mod.gov.sa الإلكتروني.