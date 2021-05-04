شروط قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1442 تقديم بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa

ننشر شروط قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1442 للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة كضباط، حيث أعلنت لجنة قبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في تقديم وزارة الدفاع من الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس بالمملكة العربية السعودية، كما أعلنت موعد بدء التسجيل في وزارة الدفاع للمرحلة الجارية، ومن خلال ثقفني يمكنكم الإطلاع على شروط وزارة الدفاع 1442، والحصول على رابط التقديم على وزارة الدفاع السعودية، كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1442 المعلن عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

شروط قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1442

أعلنت لجنة القبول المركزي للجامعيين بوزارة الدفاع عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية كضابط للعام الدراسي 1442-1443هـ، حيث يجب على كافة المتقدمين قراءة الشروط بشكل جيد أولاً قبل الشروع في تعبئة نموذج التسجيل في وزارة الدفاع للحاصلين على شهادة البكالوريوس، ويمكنكم قراءة الشروط من خلال النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده خارج المملكة العربية السعودية لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، ويشترط عدم حمل جواز وجنسية البلد التي ولد بها.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد تم الحكم عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

لا يكون قد انسحب أو تم طرده من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

لا يزيد السن عن 27 عاماً لكافة التخصصات، وألا يزيد السن عن 30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام جراحة، طبيب أسنان عند بدء العام الدراسي.

حصول الطالب على الشهادة الجامعية عن طريق الانتظام الكلي، ولا يقل تقديره عن جيد.

تأدية اختبار قياس القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين، إلى جانب إحضار ما يثبت ذلك.

لا يقل طول الطالب عن 165سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

لا يكون متزوجاً من امرأة أجنبية.

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بجميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء الطالب فترة الامتياز للتخصصات الطبية.

اجتياز جميع إجراءات القبول سواء المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي أو التزكية الأمنية أو غيرهم.

لا يكون المتقدم مصاباً بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض معدية أخرى.

رابط التقديم على وزارة الدفاع

يتم تقديم وزارة الدفاع من خلال بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة القسم الخاص بالمتقدمين الجامعيين، حيث تم إتاحة رابط التسجيل في الخدمة العسكرية لدى الوزارة في الموعد المحدد رسمياً من قبل لجنة قبول الجامعيين، فمن يرغب في التقديم الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

بوابة القبول الموحد تقديم الجامعيين ( afca.mod.gov.sa).

قبل البدء في تسجيل وزارة الدفاع يجب قراءة شروط وزارة الدفاع بشكل جيد لمعرفة مدى انطباق الشروط عليك، وفي حال مطابقة الشروط يتم التقديم مباشرةً بتعبئة نموذج التقديم المتوفر حالياً على موقع لجنة القبول المركزي للوزارة الذي يمكنكم الدخول إليه عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.