انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مايو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة الآف الوظائف وفرص العمل المتاح التقديم عليها خلال شهر مايو 2021، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر مايو 2021، وتابع على مصر فايف عرض أحدث الوظائف وفرص العمل المتاحة بمختلف التخصصات والمجالات، بهدف توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل، ونستعرض الآن نشر اهم وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مايو 2021.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مايو 2021

تعلن شركة جيد اباريلز انداستريز للملابس ” برج العرب بالمنطقة الصناعية الثالثة” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف للمؤهلات المتوسطة من الجنسين، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 20 فني طباعة ملابس مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 30 عامل إنتاج ماكينة اوفر – اورلية، من الجنسين براتب يبدأ منن 2200 إلى 3500 جنية. مطلوب عدد 20 فني جودة ملابس من الجنسين مؤهلات متوسطة.

شركة فيونا لصناعة وتجارة الأدوات الكتابية، تعلن عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 50 عامل إنتاج من الجنسين براتب يبدأ من 2000 جنية. مطلوب عامل صيانة كهرباء خبرة، براتب 2375 جنية، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب فرد امن مؤهل عالي ، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

تعلن شركة الفيل الدولية للصناعة عن حاجتها إلى عدد 2 ميكانيكي معدات، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سمة، كما تطلب عدد 2 خراط وعدد 5 عامل إنتاج من الجنسين، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

تعلن شركة ميرلا تكستايل بالمنطقة الصناعية الثانية بمساكن الشباب بالعبور، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى نسبة 5% من ذوى الهمم، ونتابع التفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 25 عامل تطريز، والسن لا يزيد عن 30 سنة. مطلوب عدد 2 نساج والسن عن 35 سنة. مطلوب عدد 2 عمال تطريز كمبيوتر. مطلوب سائقين. مطلوب عدد 10 عمال استيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم براتب 1700 جنية.

تعلن شركة مصنوعات التريكو المصرية بالشهيد عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من فرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات من الجنسين، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 5 عمال تفصيل وحياكة رجالي. مطلوب عدد 2 عمال تعبئة. مطلوب عدد 3 عمال خدمات.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة من الجنسين، براتب 1200 جنية.

طرق التقدم للوظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مايو 2021

للتقدم للوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهر مايو 2021، من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة و الدخول على تسجيل راغبي العمل لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل لشهر مايو 2021.