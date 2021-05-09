استعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1442 للنساء يشهد بحث المواطنين بالمملكة بعد إعلان المديرية العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية إعلان نتائج القبول المبدئي لمكافحة المخدرات ١٤٤٢ نساء عبر بوابة أبشر الإلكترونية. وذلك للمتقدمات عل وظائف مكافحة المخدرات ١٤٤٢ نساء رتبة جندي من النساء سعوديات الجنسية فقط، كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لمكافحة المخدرات 1442 عن خطوات الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات ١٤٤٢ الكادر النسائي القبول المبدئي في أسماء المقبولين في وظائف مكافحة المخدرات نساء ١٤٤٢ رتبة جندي.

نتائج القبول المبدئي لمكافحة المخدرات نساء 1442

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عن إعلان أسماء المقبولين في مكافحة المخدرات ١٤٤٢ نساء رتبة جندي اليوم، نتائج القبول المبدئي في مكافحة المخدرات 1442 عبر رابط أبشر للتوظيف، وهو رابط استعلام نتائج قبول مكافحة المخدرات نساء 1442 رتبة جندي.

تقدم إلى وظائف مكافحة المخدرات ١٤٤٢ للنساء العديد من خريجات الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك خلال فترة فتح باب القبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات نساء ١٤٤٢ عبر منصة أبشر توظيف في الفترة من ١٧ يناير ٢٠٢١ حتى ٢١ يناير ٢٠٢١، وتم التقديم لمن تستوفي لهم الشروط عبر بوابة أبشر للوظائف العسكرية التابعة لوكالة الداخلية السعودية، والتي تختص باستقبال طلبات أسماء المقبولين في الوظائف العسكرية للنساء إلكترونيا، كما يتم الدخول إلى بوابة أبشر لاستخراج نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات نساء 1442 من خلال إتباع الخطوات التالية.

أسماء المقبولين في مكافحة المخدرات ١٤٤٢ نساء

بعد إعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن إستعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف مكافحة المخدرات للنساء ١٤٤٢ يمكن الآن الاستعلام عن اسماء المقبولين في مكافحة المخدرات 1442 عبر الدخول إلى منصة أبشر توظيف وتسجيل الدخول على المنصة ثم الضغط على نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات نساء جندي ١٤٤٢ ثم كتابة رقم الهوية والضغط على أيقونة استعلام.

المقبولين في نتائج مكافحة المخدرات نساء 1442 ماذا يجب أن أفعل؟

بعد الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات ١٤٤٢ للنساء يجب التوجه إلى المقر الرئيسي للقبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات في العاصمة الرياض في الموعد المحدد المطبوع في بطاقة ترشيح منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف وإحضار المستندات التالية:

نموذج منصة أبشر للتوظيف الخاص بموعد مراجعة القبول المبدئي في وظائف مكافحة المخدرات للنساء ١٤٤٢.

٢ صورة من بطاقة هوية المتقدمة الوطنية مع أصل الهوية.

صورة من سجل أسرة والد المتقدمة يشمل اسم الوالد، الوالدة. في حالة الأم منفصلة عن الوالد يحضر المتقدم سجل الوالدة. في حالة كانت المتقدمة متزوجة تحضر سجل أسرة الزوج.

صورة من العنوان الوطني.

٢ صورة مصادق عليها من وزارة التعليم لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع إحضار أصل الشهادة.

تصوير الشهادات الإضافية التي تم تقديمها عبر منصة أبشر أثناء التقديم.

٢ صورة من السجل الأكاديمي لشهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

صورة من نتيجة اختبارات القدرات العامة (المركز الوطني للقياس – قياس).

شهادة المعادلة للحاصلات على شهادة التعليم من خارج المملكة العربية السعودية.

ملف توضع به المستندات السابقة.

يمنع اصطحاب مرافق، يجب إحضار قلم أزرق.

يمتنع الدخول إلى لجنة القبول والتسجيل حاملات الحقائب.

أين مكان المقابلة الشخصية والمراجعة؟ مقر لجنة القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في الرياض، ( على طريق الدمام، شرق الرياض، بالقرب من كلية نايف الأمن الوطني).

ما هي إجراءات الاحترازية من فيروس كورونا؟ ارتداء الكمامة الطبية، مسافة التباعد الاجتماعي، إتباع كافة الاحترازات من فيروس كورونا.

هل يسمح بالمرافقين؟ ممنوع اصطحاب مرافقين إلى لجنة القبول والتسجيل.



أسئلة وأجوبة للمتقدمين المقبولين في مكافحة المخدرات ١٤٤٢ للنساء أبشر للتوظيف