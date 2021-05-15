مئات الوظائف الخالية بشركة لولو ماركت لجميع المؤهلات من الجنسين

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة لولو ماركت التجمع الأول بجوار أكاديمية الشرطة – مول تاون بلازا، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الخالية لجميع المؤهلات من الجنسين بمرتبات مجزية ومزايا اخرى، ونستعرض الآن الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة لولو ماركت التجمع الأول

مطلوب عدد 30 موظف خدمة عملاء، ويشترط مؤهلات عليا من الجنسين. مطلوب عدد 20 كاشير، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 11 مراقب كاميرات مؤهل عالي أو متوسط. مطلوب عدد 10 أفراد امن من الجنسين مؤهلات متوسطة وعليا وان لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 25 سائق رخصة درجة ثانية. مطلوب عدد 40 شيف حلواني غربي وشرقي السن لا يزيد عن 45 سنة. مطلوب عدد 160 بائع بأقسام ” سوبر ماركت وأدوات تجميل وخضروات وفاكهة وملابس واحذيه وأدوات منزلية وأجهزة إلكترونية. مطلوب عدد 5 خباز. مطلوب عدد 5 فني سباكة ويشترط الخبرة. مطلوب عدد 5 فني كهرباء خبرة.

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مزايا وطرق التقدم لوظائف شركة لولو ماركت

توفر الشركة للراغبين في التقدم لشغل الوظائف مرتبات مجزية وذلك حسب المقابلة والخبرة، وتأمينات طبية واجتماعية، بالإضافة إلى زيادات سنوية تصل إلى 10%، وللالتحاق بالوظائف يرجى التقدم منة خلال وزارة القوى العاملة والهجرة لتسجيل بيانات راغبي العمل.