انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الشاغرة بشركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية لجميع المؤهلات برواتب تصل إلى 6000 جنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية مطاعم ماكس برجر، 99 شارع الكوربة بجوار كوبري النزهة بمصر الجديدة، من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية تصل إلى 6000 جنيه، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف وطرق التقدم.

وظائف شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية ” مطاعم ماكس برجر”

مطلوب عدد 20 مدير مطعم براتب 5500 جنيه. مطلوب عدد 50 مساعد مدير براتب 5000 جنيه، مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن 3 سنوات. مطلوب عدد 50 مشرف مطعم براتب 6000 جنيه، و يشترط مؤهل عالي و خبرة لا تقل عن 3 سنوات وأن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 150 كول سنتر من الجنسين، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 150 عضو فريق مؤهلات متوسطة براتب يبدأ من 2800 جنيه، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

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مزايا وطرق التقدم لوظائف شركة فانتدج للمشروعات السياحية

توفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وحوافز شهرية وفرص للترقي وتوفير سكن للمغتربين، وللتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة ثم تسجيل بيانات راغبي العمل.