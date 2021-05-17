رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 تسجيل كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa

ننشر رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 بعد إعلان الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول والتسجيل عبر موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية الإلكتروني، ومن خلال ثقفني نوفر موعد التسجيل في كلية الملك العسكرية 1443هـ، بالإضافة شروط التقديم لوزارة الحرس الوطني السعودية.

رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن اختصاصها باستقبال طلبات التسجيل للراغبين في التقديم بكلية الملك خالد العسكرية من خريجي الجامعات والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث قامت بتوفير كافة المعلومات التي سيحتاج إليها المتقدم من حيث الشروط وتعليمات القبول والمميزات التي يتمتع بها الطالب خلال مدة الدراسة.

وقد أوضحت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني موعد بدء استقبال طلبات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي مؤهل الثانوية العامة، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443 في الموعد التالي:

يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 20 شوال 2021م الموافق لتاريخ 1 يونيو 2021م.

يستمر التقديم حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 25 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 6 يونيو 2021م.

رابط التقديم على وزارة الحرس الوطني 1443 (kkmar.gov.sa).

شروط التسجيل في وزارة الحرس الوطني

أوضحت لجنة القبول والتسجيل وزارة الحرس الوطني السعودية عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم على كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، حيث تمثلت شروط الحرس الوطني في التالي: