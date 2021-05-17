رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 تسجيل كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa

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ننشر رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 بعد إعلان الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول والتسجيل عبر موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية الإلكتروني، ومن خلال ثقفني نوفر موعد التسجيل في كلية الملك العسكرية 1443هـ، بالإضافة شروط التقديم لوزارة الحرس الوطني السعودية.رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن اختصاصها باستقبال طلبات التسجيل للراغبين في التقديم بكلية الملك خالد العسكرية من خريجي الجامعات والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث قامت بتوفير كافة المعلومات التي سيحتاج إليها المتقدم من حيث الشروط وتعليمات القبول والمميزات التي يتمتع بها الطالب خلال مدة الدراسة.
وقد أوضحت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني موعد بدء استقبال طلبات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي مؤهل الثانوية العامة، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443 في الموعد التالي:
- يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 20 شوال 2021م الموافق لتاريخ 1 يونيو 2021م.
- يستمر التقديم حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 25 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 6 يونيو 2021م.
- رابط التقديم على وزارة الحرس الوطني 1443 (kkmar.gov.sa).
أوضحت لجنة القبول والتسجيل وزارة الحرس الوطني السعودية عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم على كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، حيث تمثلت شروط الحرس الوطني في التالي:
- أن يكون سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها.
- توفر حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون متزوجاً من أجنبية (غير سعودية).
- لا يقل سن المتقدم عند بداية العام الدراسي 1443هـ وفق الهوية الوطنية عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.
- تناسب طول المتقدم مع الوزن (الحد الأدنى > 165سم – 52 كجم)، (الحد الأقصى > 188سم – 95 كجم).
- حصول المتقدم على مؤهل الثانوية العامة “العلوم الطبيعية – نظام المقررات تخصص العلوم الطبيعية”.
- لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 80% ومن خريجي العام الدراسي 1442 “انتظام نهاري”.
- لا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة.
- حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60 في اختبار قياس القدرات.
- حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60 في اختبار قياس التحصيلي.
- أداء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” التابع لمركز قياس.
- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري واختبار اللياقة البدنية والتزكية الأمنية واختبار كفايات الحرس الوطني.
- اجتياز الفحص الطبي، ولا يتم قبول أي كشف سوى الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني.
- تعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية، وليس من حق المتقدم المطالبة بإعادة الكشف مرة أخرى، أو التعرف على أسباب عدم اللياقة الطبية، ويتم التسجيل فور حلول الموعد المقرر من جانب اللجنة من خلال اتباع رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 المرفق.
الوسوم
ننشر رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 بعد إعلان الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول والتسجيل عبر موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية الإلكتروني، ومن خلال ثقفني نوفر موعد التسجيل في كلية الملك العسكرية 1443هـ، بالإضافة شروط التقديم لوزارة الحرس الوطني السعودية.رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن اختصاصها باستقبال طلبات التسجيل للراغبين في التقديم بكلية الملك خالد العسكرية من خريجي الجامعات والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث قامت بتوفير كافة المعلومات التي سيحتاج إليها المتقدم من حيث الشروط وتعليمات القبول والمميزات التي يتمتع بها الطالب خلال مدة الدراسة.
وقد أوضحت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني موعد بدء استقبال طلبات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي مؤهل الثانوية العامة، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443 في الموعد التالي:
- يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 20 شوال 2021م الموافق لتاريخ 1 يونيو 2021م.
- يستمر التقديم حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 25 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 6 يونيو 2021م.
- رابط التقديم على وزارة الحرس الوطني 1443 (kkmar.gov.sa).
أوضحت لجنة القبول والتسجيل وزارة الحرس الوطني السعودية عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم على كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، حيث تمثلت شروط الحرس الوطني في التالي:
- أن يكون سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها.
- توفر حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون متزوجاً من أجنبية (غير سعودية).
- لا يقل سن المتقدم عند بداية العام الدراسي 1443هـ وفق الهوية الوطنية عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.
- تناسب طول المتقدم مع الوزن (الحد الأدنى > 165سم – 52 كجم)، (الحد الأقصى > 188سم – 95 كجم).
- حصول المتقدم على مؤهل الثانوية العامة “العلوم الطبيعية – نظام المقررات تخصص العلوم الطبيعية”.
- لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 80% ومن خريجي العام الدراسي 1442 “انتظام نهاري”.
- لا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة.
- حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60 في اختبار قياس القدرات.
- حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60 في اختبار قياس التحصيلي.
- أداء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” التابع لمركز قياس.
- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري واختبار اللياقة البدنية والتزكية الأمنية واختبار كفايات الحرس الوطني.
- اجتياز الفحص الطبي، ولا يتم قبول أي كشف سوى الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني.
- تعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية، وليس من حق المتقدم المطالبة بإعادة الكشف مرة أخرى، أو التعرف على أسباب عدم اللياقة الطبية، ويتم التسجيل فور حلول الموعد المقرر من جانب اللجنة من خلال اتباع رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1442 المرفق.
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