تقديم وزارة الحرس الوطني للجامعيين 1442 دورة تأهيل الضباط بكلية الملك خالد العسكرية

ننشر رابط وموعد تقديم وزارة الحرس الوطني للجامعيين 1442 دورة تأهيل الضباط الجامعيين بعد الإعلان الرسمي عبر بوابة لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، حيث أعلنت اللجنة عن استشعارها بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها باعتبارها البوابة الرسمية التي تختص باستقبال طلبات المتقدمين من خريجي الجامعات على اختلاف التخصصات وخريجي الثانوية العامة، لذلك فقد تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، كما حددت موعد فتح القبول والتسجيل في الحرس الوطني للثانوي 1442، والذي يمكنكم التعرف عليه من خلال ثقفني.

موعد تقديم وزارة الحرس الوطني للجامعيين 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلةً في لجنة القبول والتسجيل بالوزارة عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لخريجي الجامعات للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين العام الدراسي القادم 1443هـ، حيث تتشرف اللجنة بتقديم الخدمة للمتقدمين عبر موقعها الإلكتروني عن طريق تطبيق الإجراءات والمعايير والضوابط التي تضمن الدقة في الاختيار بالشكل الذي يتناسب مع المتطلبات الخاصة بالوزارة.

وقد تم الإعلان من جانب لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني رسمياً عبر البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل عن موعد تسجيل وزارة الحرس الوطني لخريجي الجامعات 1443، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل وفق المواعيد التالية:

فتح باب القبول والتسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 7 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 19 مايو 2021م.

انتهاء استقبال التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد بتاريخ 11 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 23 مايو 2021م.

شروط تقديم الحرس الوطني 1442

اشترطت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني ضرورة توافر عدداً من الشروط فيمن يرغب في التقديم بكلية الملك خالد العسكرية لدورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي 1443هـ، حيث تمثلت شروط تقديم وزارة الحرس الوطني للجامعيين 1442 في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها. توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. حصول المتقدم على شهادته الجامعية بانتظام كلي، ولا يقل التقدير عن جيد في التخصصات المطلوبة. يجب ألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم وحصوله على شهادته الجامعية أكثر من عام دراسي واحد. لا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية (غير سعودية). لا يزيد السن عند بدء العام الدراسي 1443هـ وفق هوية المتقدم الوطنية عن 27 عام لكافة التخصصات، باستثناء الأطباء فلا يزيد السن عن 30 عام. تناسب وزن المتقدم مع الطول بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم، بينما يكون الحد الأقصى 188 سم – 95 كجم. تأدية اختبار قياس كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” في التخصصات الصحية باستثناء الأطباء. الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جميع التخصصات الطبية والصحية. أداء اختبار قياس القدرات للتخصصات النظرية فقط. إنهاء الفترة الخاصة بالامتياز للتخصصات الطبية والصحية. اجتياز كافة الإجراءات الخاصة بالقبول مثل اختبار التخصص والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية والتزكية الأمنية واختبار كفايات الحرس الوطني. معادلة الشهادة الجامعية في حال الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية. اجتياز الفحص الطبي، ويجب العلم أنه لن يتم قبول أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، وتعتبر نتائج الفحص نهائية لا يحق المطالبة بإعادتها.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

يتم التسجيل في دورة تأهيل الضباط الجامعيين عن طريق بوابة لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني الإلكترونية، حيث تختص البوابة باستقبال طلبات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للحاصلين على شهادة الثانوي والحاصلين على المؤهل الجامعي، فمن يرغب في دخول بوابة القبول والتسجيل يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية (kkmar.gov.sa) دورة تأهيل الضباط الجامعيين.

فور حلول الموعد المقرر للتسجيل في كلية لملك خالد العسكرية للجامعيين 1443، يمكنكم تقديم وزارة الحرس الوطني للجامعيين 1442 دورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي 1443 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.