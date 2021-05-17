تقديم كلية الملك فهد الأمنية jobs دورة بكالوريوس العلوم الأمنية 65 منصة أبشر توظيف 1442

ننشر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية jobs بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الجاري 1442هـ من أجل الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد الانتهاء من مدة الدراسة والتخرج بأحد القطاعات الأمنية، وسيتم استقبال طلبات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية باعتبارها المختصة باستقبال وظائف وزارة الداخلية المعلن عنها، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط التقديم وموعده وشروطه، كما يمكنكم التعرف على موعد بدء تقديم وزارة الحرس الوطني ثانوي وموعد التسجيل بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بالوزارة للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين والثانوي.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية jobs

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لحاملي مؤهل الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي 1442هـ للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية، وقد أوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم العمل بعد التخرج بإحدى القطاعات الأمنية بالمملكة، ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية وفق المواعيد التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 6 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 18مايو 2021م.

ينتهي التقديم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 11 شوال 1442هـ.

شروط كلية الملك فهد الأمنية 1442

اشترطت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عدداً من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في تقديم الكلية الأمنية 1442، حيث تتمثل شروط التسجيل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده أثناء أداء خدمته للمملكة في خارجها. أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة. توفر اللياقة الطبية لدى المتقدم. أن يكون المتقدم سليماً من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسدية. تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية. لا يتم قبول كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة الطبية. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة (علمي شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي – إنساني). أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي 1442هـ انتظام نهاري، ولا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. في حال الحصول على شهادة الثانوية من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية. لا يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه المتقدم عن 80% بالثانوية العامة. لا يقل سن المتقدم عند بدء العام الدراسي 1443هـ عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام وفق بطاقة الهوية الوطنية. أداء اختبار قياس القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 70%. أداء اختبار قياس التحصيلي للمسار العلمي والعلوم الطبيعية في الوقت المحدد له. لا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد لأي سببٍ كان. لا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية “غير سعودية”. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية، وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين كافة المتقدمين.

رابط منصة أبشر توظيف للتقديم

تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية عن طريق منصة أبشر توظيف المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يتم التقديم على كلية الملك فهد الأمنية من خلال منصة أبشر التوظيف التي يمكنكم دخولها عن طريق اتباع الرابط التالي:

رابط دخول منصة ابشر توظيف للتقديم (jobs.sa).

وفور حلول الموعد المحدد للتسجيل واستقبال طلبات التقديم بالكلية الأمنية لحاملي مؤهل الثانوية العامة للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65، يمكنكم التسجيل مباشرةً عن طريق اتباع رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية jobs الرسمي المرفق عبر موقع ثقفني.