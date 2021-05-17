رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 للثانوية العامة عبر منصة ابشر توظيف jobs.sa

ننشر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري jobs.sa الإلكتروني، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل بالكلية من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للعمل بعد التخرج بإحدى القطاعات الأمنية، حيث تُعد الإدارة العامة للقبول هي المسؤولة بشكل مباشر عن كافة الإجراءات الخاصة بالقبول والتسجيل التي تتعلق بقبول الطلاب في الكلية، إلى جانب حفظ الملفات على غرار عمادات القبول بالجامعات بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم الإعلان من جانب الإدارة عبر بوابة ابشر توظيف العسكرية عن موعد بدء التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية ونهايته، والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم بالكلية، والمؤهل الدراسي اللازم لشغل الرتبة المتاحة لدى الكلية، ومن خلال موقع ثقفني نوفر كافة التفاصيل التي تتعلق بعملية التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1442، كما يمكنكم التعرف على موعد بدء تقديم وزارة الحرس الوطني ثانوي وموعد التسجيل بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بالوزارة للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين والثانوي.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بشكل رسمي عبر بوابة أبشر التوظيف عن مواعيد التقديم في كلية الملك فهد 1442، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد البدء في استقبال طلبات التسجيل في الكلية من خلال النقاط التالية:

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 6 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 18مايو 2021م.

ينتهي التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 11 شوال 1442هـ.

رابط بوابة أبشر توظيف للتسجيل

يتم التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية من خلال الدخول إلى بوابة أبشر التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ويجب العلم أن البوابة لا تشترط التسجيل المسبق عليها لكي تتمكن من التقديم في الكلية الأمنية 1442 للمنطبق عليهم الشروط، ولكن يتم التسجيل مباشرةً باتباع الخطوات العامة للتسجيل فقط.

رابط دخول منصة ابشر توظيف للتقديم (jobs.sa).

شروط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها في من يرغب في التقديم على كلية الكلية الأمنية أو التسجيل بها للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للعمل بالقطاعات الأمنية بالمملكة، حيث تتمثل الشروط في التالي:

أن يكون سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده أثناء أداء خدمته للمملكة في خارجها.

أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

توفر اللياقة الطبية لدى المتقدم، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسدية.

ضرورة تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

لا يتم قبول أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة (علمي شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي – إنساني).

أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي 1442هـ انتظام نهاري، ولا يتم قبول المتقدمين خريجي الأعوام السابقة.

في حال الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

يجب ألا يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه المتقدم عن 80% بشهادة الثانوية العامة.

لا يقل سن المتقدم عند بدء العام الدراسي 1443هـ عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام وفق بطاقة الهوية الوطنية.

أداء اختبار قياس القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 70%.

أداء اختبار قياس التحصيلي للمسار (العلمي والعلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له.

ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد لأي سببٍ كان.

لا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية “غير سعودية”.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية، وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين كافة المتقدمين.

رتبة “جندي أول” لحاملي مؤهل دبلوم لمد سنتين على الأقل:

التخصصات الطبية المطلوبة (أجهزة طبية – صيدلة – تمريض – علاج طبيعي – مختبرات طبية). التخصصات العلمية والنظرية المطلوبة (إدارة الموارد البشرية – العلاقات العامة – السكرتير التنفيذي – إدارة مستودعات – قانون “أنظمة” – المحاسبة – شبكات الحاسب الآلي – الدعم الفني – فني اتصالات – الإخراج التليفزيوني – تقنية تبريد وتكييف – تقنية التشييد “مدني” – التسويق والمبيعات – التصوير الفوتوغرافي).

رتبة “جندي” لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم تقديم كلية الملك فهد الأمنية الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

التخصصات المطلوبة للتعيين