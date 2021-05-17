التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 للثانوية ضباط عبر منصة أبشر توظيف jobs.sa

ننشر رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وذلك للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1442هـ الدورة رقم 65 بكلية الملك فهد للعمل بعد الانتهاء من فترة الدراسة والتخرج في إحدى قطاعات المملكة الأمنية “ضباط”، حيث تم إيضاح موعد فتح باب القبول والتسجيل لاستقبال طلبات تسجيل الكلية الأمنية عبر منصة أبشر التوظيف الإلكترونية، كما حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتسجيل في الكلية الأمنية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تقديم الكلية الأمنية وشروط التسجيل.

التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في الكلية الأمنية ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للعمل بإحدى القطاعات الأمنية “ضباط” لحملة مؤهل الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر وظائف العسكرية 1442.

حيث من المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل للمتقدمين من أجل القيام بتعبئة نموذج التقديم الأولي اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 18 مايو 2021 الموافق لتاريخ 6 شوال 1442هـ، ويستمر استقبال طلبات التسجيل في الكلية الأمنية حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 11 شوال 1442هـ.

رابط منصة أبشر توظيف للتسجيل

يتم استقبال طلبات التسجيل في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية عن طريق منصة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة العامة للقبول المركزي، فمن يرغب في الحصول على رابط تقديم الكلية الأمنية الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة ابشر توظيف (jobs.sa) الرسمي.

شروط تقديم كلية الملك فهد 1442

قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم الخاص بكلية الملك فهد الأمنية، يجب قراءة شروط التقديم بعناية للتعرف على مدى مطابقة الشروط من عدمه، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده أثناء أداء خدمته للمملكة في خارجها، وأن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

وتوفر اللياقة الطبية، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسدية، وتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية، ولن يتم قبول كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة الطبية، وحصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة (علمي شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي – إنساني)، وأن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي الحالي انتظام نهاري، ولا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة.

وفي حال الحصول على شهادة الثانوية من خارج المملكة، يتم معادلتها من وزارة التعليم السعودية، ويجب ألا يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه المتقدم عن 80% بالثانوية العامة، ولا يقل سن المتقدم عند بدء العام الدراسي 1443هـ عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام وفق بطاقة الهوية الوطنية، وتأدية اختبار قياس القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 70%.

وتأدية اختبار قياس التحصيلي للمسار العلمي والعلوم الطبيعية في الوقت المحدد له، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد لأي سببٍ كان، وألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية “غير سعودية”، وأخيراً اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية، وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين كافة المتقدمين.