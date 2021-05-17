تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 اليوم للثانوية العامة عبر منصة ابشر وظائف jobs.sa

تم الإعلان عن فتح باب تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لراغبي الالتحاق بالكلية من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعبر منصة أبشر توظيف ضمن الإعلانات الوظيفية المتاحة باعتبارها أحد القطاعات المستفيدة من إعلانات التوظيف، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط دخول منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية السعودية للتسجيل في الكلية الأمنية فور فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية “ضباط”، كما نوفر شوط تقديم الكلية الأمنية 1442.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية اليوم عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية التقديم في الكلية الأمنية ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية لخريجي الثانوية العامة للعمل بإحدى قطاعات المملكة الأمنية “ضباط”، حيث حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية فترة استقبال طلبات التسجيل والتي جاءت كالتالي:

يبدأ التسجيل في الكلية الأمنية اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 18 مايو 2021 الموافق لتاريخ 6 شوال 1442هـ.

ينتهي التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 11 شوال 1442هـ.

شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

تشترط إدارة القبول والتسجيل المسؤولة مباشرةً عن كل ما يتعلق بقبول الطلاب في الكلية وجميع إجراءات القبول والتسجيل، كما تختص بحفظ كافة ملفات الطلاب على غرار عمادات القبول والتسجيل بالجامعات، وتقوم بأداء عملها بطرق علمية حديثة تعتمد في المقام الأول على التطوير والمتابعة المستمرة لكافة أعمال القبول، أما عن شروط القبول والتسجيل في الكلية الأمنية فهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والده خلال خدمته خارج المملكة العربية السعودية. ألا يقل عمر المتقدم عند بدء العام الدراسي عن 17 سنة، وألا يتجاوز سنه 22 سنة. توفر اللياقة الطبية، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية. تناسب وزن المتقدم مع طوله وفق اللائحة الطبية. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة (علمي – شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي – إنساني)، وأن كون من خريجي العام الدراسي 1442هـ انتظام نهاري ولن يتم قبول خريجي الدفعات بالأعوام السابقة. لا يقل المعدل التراكمي عن 80% في الثانوية العامة. معادلة الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة من وزارة التعليم. توفر حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية. أداء اختبار قياس التحصيلي للمسر (العلمي – العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له. أداء اختبار القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 70%. لا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين كافة المتقدمين.

رابط منصة ابشر للتوظيف

يجب العلم أن هذه الوظائف تم الإعلان عنها عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العرية السعودية، وسيتم التقديم من خلالها، فمن يرغب في دخول موقع ابشر توظيف 1442، يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة ابشر توظيف (jobs.sa) الرسمي.

ويجب على كافة الراغبين في الالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للعمل بإحدى القطاعات الأمنية بالمملكة “ضباط” من المواطنين السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1442هـ التقيد بالمواعيد المحددة للتسجيل، ومن خلال الرابط الرسمي لمنصة أبشر توظيف يمكنكم تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 فور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل.