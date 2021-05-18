أبشر توظيف كلية الملك فهد الأمنية 1442 رابط التسجيل في الكلية الأمنية عبر موقع jobs.sa

ننشر رابط تقديم أبشر توظيف كلية الملك فهد الأمنية 1442 الذي من المقرر أن يتم تفعيله اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفق الموعد المحدد للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوزارة الداخلية السعودية، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عبر منصة أبشر توظيف عن بدء استقبال طلبات التسجيل في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المواطنين بالمملكة وفق شروط التقديم المعلن عنها والموضحة عبر منصة ابشر، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط تقديم الكلية الأمنية 1442 الرسمي، والتعرف على شروط كلية الملك فهد الأمنية للتسجيل اليوم.

أبشر توظيف كلية الملك فهد الأمنية 1442

تختص منصة أبشر توظيف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات المستفيدة من خدمة ابشر للتوظيف العسكري، لذلك تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء استقبال الطلبات الخاصة بتعبئة نموذج التقديم الأولي بكلية الملك فهد الأمنية لحاملي مؤهل الثانوية العامة للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للعمل بقطاعات المملكة الأمنية “ضباط” خلال الفترة التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 6 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 18مايو 2021م.

يُغلق باب التقديم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 11 شوال 1442هـ.

منصة ابشر توظيف

تستقبل منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية طلبات التسجيل في كلية الملك فهد 1442 وفق الموعد المحدد من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي، فمن يرغب في الحصول على رابط دخول منصة أبشر توظيف الرسمية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع ابشر توظيف للتقديم (jobs.sa).

شروط تقديم كلية الملك فهد 1442

يجب على كافة الراغبين في تقديم الكلية الأمنية للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65، قراءة شروط التقديم الواجب توافرها في المتقدم أولاً، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده أثناء أداء خدمته للمملكة في خارجها، وأن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى وجوب توفر الشروط التالية: