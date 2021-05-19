الحرس الوطني للجامعيين 1442 رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa

ننشر رابط تقديم الحرس الوطني للجامعيين 1442 عبر موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب اللجنة عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ دورة تأهيل الضباط الجامعيين لحاملي الشهادة أو المؤهل الجامعي، وقد حددت اللجنة موعد بدء تقديم الحرس الوطني وشروط التسجيل عبر موقع اللجنة، حيث تعد البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة هي المختصة باستقبال طلبات المتقدمين من خريجي الجامعات بمختلف التخصصات وخريجي الثانوية العامة، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على شروط الحرس الوطني للتقديم، والحصول على رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية الرسمي.

الحرس الوطني للجامعيين 1442

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن تشرفها بخدمة المتقدمين من خريجي الجامعات والحاصلين على شهادة الثانوية عن طريق تطبيق إجراءات ومعايير تضمن دقة الاختيار على الصورة التي تتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني، حيث أعلنت اللجنة عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد لدورة تأهيل الضباط الجامعيين للحاصلين على المؤهلات الجامعية خلال الفترة التالية:

بدء التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 7 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 19 مايو 2021م.

انتهاء التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد بتاريخ 11 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 23 مايو 2021م.

يتم التقديم عن طريق اتباع الرابط الرسمي لدخول موقع لجنة القبول والتسجيل (kkmar.gov.sa).

شروط التسجيل في الحرس الوطني

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالالتحاق لدورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي 1443هـ بكلية الملك خالد العسكرية، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها، كما يجب توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى ضرورة توفر الشروط التالية:

الحصول على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يقل التقدير عن جيد في التخصصات المطلوبة.

ألا يكون قد مضى على التخرج والحصول على الشهادة الجامعية أكثر من عام دراسي واحد.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية (أجنبية).

ألا يزيد السن عند بدء العام الدراسي وفق الهوية الوطنية للمتقدم عن 27 عام لكافة التخصصات، باستثناء الأطباء فيجب ألا يزيد السن عن 30 عام.

تناسب الوزن مع الطول بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم، والحد الأقصى 188 سم – 95 كجم.

أداء اختبار قياس كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” في التخصصات الصحية باستثناء الأطباء.

أداء اختبار قياس القدرات للتخصصات النظرية فقط.

حصول المتقدم على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

اجتياز جميع الإجراءات المتعلقة بالقبول (اختبار التخصص – المقابلة الشخصية – اختبار اللياقة البدنية – التزكية الأمنية – اختبار كفايات الحرس الوطني).

عند حصول المتقدم على الشهادة الجامعية من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية.

اجتياز الفحص الطبي.

ويجب العلم أنه لن يتم قبول أي كشف طبي سوى الكشف الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، كما يجب العلم أن نتائج الفحص نهائية لا يحق المطالبة بإعادتها مرة أخرى، ووفقاً للموعد المحدد لفتح باب استقبال طلبات التسجيل في الحرس الوطني للجامعيين 1442 من جانب اللجنة، فلم يتبقى سوى ساعات قليلة ويتم فتح باب القبول والتسجيل.