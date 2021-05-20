وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية مايو 1442

- 1/2
- 2/2
وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان ، للدراسات والبحوث الدفاعية، حيث أعلن ومنذ قليل، مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، (هذا الذي يعمل دائما على تعزيز، ودعم توجهات المملكة الأمنية، عن طريق تطوير الأبحاث النوعية، والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية، والأمنية، والاستراتيجية) عن توافر فرص لبعض الوظائف الإدارية، للحاصلين على البكالوريوس في بعض التخصصات الإدارية، وقد أكد المركز، أن التقديم مسموح به للسعوديين فقط، لا غير. وقد جاء في البيان الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط التي يجب أن توافى، في الراغبين بالتقديم. فأليكم من خلال السطور القليلة القادمة، تفاصيل الوظائف المتاح التقديم لها، بمركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، وكذلك الشروط اللازمة للتقديم للوظائف.وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:
جاءت الوظائف المتاحة، التي أعلن عنها مركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، كالاتي:
- وظيفة منسق المشروع، وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، في واحدة من التخصصات الأتية: (إدارة ـ نظم معلومات إدارية ـ إدارة الأعمال)
- كذلك وضح مركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، عن حاجته لوظيفة مهندس أنظمة مدمجة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، في واحد من التخصصات الأتية: (تحكم آلي هندسة حاسب آلي ـ هندسة إلكترونيات ـ هندسة اتصالات أو ما يعادلها)
لقد وضع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عدة شروط ينبغي على الراغبين للتقدم لتلك الوظائف الشاغرة، أن يوفوها، وجاءت الشروط كالاتي:
- جاءت شروط وظيفة منسق المشروع كالاتي: أن يكون المتقدم ذو خبرة في مجال ذي صلة، لمدة عام على الأقل، وأن يكون ذو خلفية عن بـWBS، و كذلك الجداول الزمنية للمشروع، وكذلك أن يكون متقنا للإنجليزية بجانب العربية.
- أما بالنسبة لشروط وظيفة مهندس أنظمة مدمجة، فكانت كالاتي: أن يكون ذو خبرة لسنة على الأقل، في مجالات ذات صلة، وأن يكون ذو معرفة بكيفية تصميم، وتطوير نظم التحكم ، وأن يكون أيضا على علم ومعرفة بـ(C/C ++ وVerilog/VHDL)
الوسوم
وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان ، للدراسات والبحوث الدفاعية، حيث أعلن ومنذ قليل، مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، (هذا الذي يعمل دائما على تعزيز، ودعم توجهات المملكة الأمنية، عن طريق تطوير الأبحاث النوعية، والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية، والأمنية، والاستراتيجية) عن توافر فرص لبعض الوظائف الإدارية، للحاصلين على البكالوريوس في بعض التخصصات الإدارية، وقد أكد المركز، أن التقديم مسموح به للسعوديين فقط، لا غير. وقد جاء في البيان الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط التي يجب أن توافى، في الراغبين بالتقديم. فأليكم من خلال السطور القليلة القادمة، تفاصيل الوظائف المتاح التقديم لها، بمركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، وكذلك الشروط اللازمة للتقديم للوظائف.وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:
جاءت الوظائف المتاحة، التي أعلن عنها مركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، كالاتي:
- وظيفة منسق المشروع، وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، في واحدة من التخصصات الأتية: (إدارة ـ نظم معلومات إدارية ـ إدارة الأعمال)
- كذلك وضح مركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، عن حاجته لوظيفة مهندس أنظمة مدمجة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، في واحد من التخصصات الأتية: (تحكم آلي هندسة حاسب آلي ـ هندسة إلكترونيات ـ هندسة اتصالات أو ما يعادلها)
لقد وضع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عدة شروط ينبغي على الراغبين للتقدم لتلك الوظائف الشاغرة، أن يوفوها، وجاءت الشروط كالاتي:
- جاءت شروط وظيفة منسق المشروع كالاتي: أن يكون المتقدم ذو خبرة في مجال ذي صلة، لمدة عام على الأقل، وأن يكون ذو خلفية عن بـWBS، و كذلك الجداول الزمنية للمشروع، وكذلك أن يكون متقنا للإنجليزية بجانب العربية.
- أما بالنسبة لشروط وظيفة مهندس أنظمة مدمجة، فكانت كالاتي: أن يكون ذو خبرة لسنة على الأقل، في مجالات ذات صلة، وأن يكون ذو معرفة بكيفية تصميم، وتطوير نظم التحكم ، وأن يكون أيضا على علم ومعرفة بـ(C/C ++ وVerilog/VHDL)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية مايو 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.