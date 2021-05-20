وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية مايو 1442

وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان ، للدراسات والبحوث الدفاعية، حيث أعلن ومنذ قليل، مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، (هذا الذي يعمل دائما على تعزيز، ودعم توجهات المملكة الأمنية، عن طريق تطوير الأبحاث النوعية، والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية، والأمنية، والاستراتيجية) عن توافر فرص لبعض الوظائف الإدارية، للحاصلين على البكالوريوس في بعض التخصصات الإدارية، وقد أكد المركز، أن التقديم مسموح به للسعوديين فقط، لا غير. وقد جاء في البيان الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط التي يجب أن توافى، في الراغبين بالتقديم. فأليكم من خلال السطور القليلة القادمة، تفاصيل الوظائف المتاح التقديم لها، بمركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، وكذلك الشروط اللازمة للتقديم للوظائف.

وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

جاءت الوظائف المتاحة، التي أعلن عنها مركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، كالاتي:

وظيفة منسق المشروع، وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، في واحدة من التخصصات الأتية: (إدارة ـ نظم معلومات إدارية ـ إدارة الأعمال) كذلك وضح مركز الأمير سلطان، للدراسات والبحوث الدفاعية، عن حاجته لوظيفة مهندس أنظمة مدمجة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، في واحد من التخصصات الأتية: (تحكم آلي هندسة حاسب آلي ـ هندسة إلكترونيات ـ هندسة اتصالات أو ما يعادلها)

شروط التقدم لهذه الوظائف:

لقد وضع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عدة شروط ينبغي على الراغبين للتقدم لتلك الوظائف الشاغرة، أن يوفوها، وجاءت الشروط كالاتي: