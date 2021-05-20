انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة بريفكس للإلكترونيات لتصنيع الأجهزة الكهربائية برواتب تصل إلى 8000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة بريفكس للإلكترونيات كبرى الشركات العاملة في تصنيع الأجهزة الكهربائية “برج العرب بالمنطقة الصناعية الثالثة” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 2300 إلى 8000 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة بريفكس للإلكترونيات لتصنيع الأجهزة الكهربائية

مطلوب أخصائي مشتريات خارجية، و يشترط بكالوريوس تجارة انجليزي، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 4000 إلى 6000 جنيه. مطلوب مدير مخازن، يشترط مؤهل عالي مناسب، براتب يتراوح ما بين 6000 إلى 8000 جنيه. مطلوب عدد 25 عامل إنتاج، تشكيل معادن، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن الإعدادية، براتب يبدأ من 2300 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف المطلوبة

يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل أن يكون المتقدم من سكان العجمي والدخيلة وبرج العرب الجديدة، وتقدم الشركة تأمينات اجتماعية وطبية وتوفر مواصلات من إلى الشركة، ولمن يرغب في الالتحاق بالشركة يرجى التسجيل وتقديم البيانات من خلال تسجيل راغبي العمل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العامة والهجرة.