رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية 1442 تقديم وزارة الحرس الوطني للجامعيين

ننشر رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية 1442 وشروط القبول عبر موقع لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودية، حيث أعلنت اللجنة عن بدء استقبال طلبات التسجيل للمواطنين السعوديين الحاصلين على الشهادة الجامعية للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1443هـ لدورة تأهيل الضباط الجامعيين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ السابع من شهر شوال الموافق لتاريخ التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

ومن المقرر أن يستمر باب القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني عبر موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي بالوزارة حتى يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر شوال الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في وزارة الحرس الوطني، بالإضافة إلى شروط تقديم كلية الملك خالد 1442، كما يمكنكم من خلال موقعنا التعرف على خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة ابشر توظيف العسكرية.

رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية 1442

تم فتح باب القبول والتسجيل بموقع لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية لاستقبال طلبات الحاصلين على الشهادة الجامعية للالتحاق بدورة تأهيل الضباط بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، حيث يتم الدخول إلى موقع اللجنة ثم قراءة شروط التقديم بعناية للتحقق من مدى مطابقة الشروط مع المؤهلات الحاصل عليها المتقدم.

وبعد أن يتم التحقق والتأكد من تناسب شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية مع مؤهلاتك، قم بالنقر على رابط التسجيل للجامعيين، وسيتم التحويل إلى صفحة التقديم الخاصة بالحاملين الشهادة الجامعية، قم بالنقر على المربع الخاص بقراءة شروط التسجيل والموافقة على ما ورد بها، ثم النقر على مربع الموافقة على قراءة تعليمات التسجيل والالتزام بما ورد بها.

ويجب العلم أنه سيتم التوجيه إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية “نفاذ”، حيث يتم الدخول إلى نموذج التقديم الأولي عن طريق تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بالمتقدم في حساب أبشر، وسيصلك رمز التحقق أو كلمة المرور المؤقتة على الجوال الخاص بك، قم بتعبئته ثم متابعة، وسيتم الدخول إلى صفحة التسجيل في كلية الملك خالد 1442.

رابط التسجيل في الحرس الوطني

يتم استقبال طلبات التقديم على الحرس الوطني للالتحاق بكلية الملك خالد عن طريق دخول موقع لجنة القبول والتسجيل الإلكتروني التابع للوزارة، حيث يتيح الموقع إمكانية التعرف على شروط التقديم وتعليمات القبول والمميزات التي يتمتع بها الطالب خلال مدة الدراسة، بالإضافة إلى تخصصات الحرس الوطني المطلوبة، فمن يرغب في دخول الموقع للتسجيل يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط لجنة القبول والتسجيل (kkmar.gov.sa).

شروط التقديم في وزارة الحرس الوطني

أعلنت لجنة القبول والتسجيل عن شروط التقديم على الكلية العسكرية بوزارة الحرس الوطني 1442 للجامعيين، حيث تتمثل شروط التسجيل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من نشأ مع والديه خلال خدمة المملكة في خارجها.

حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

الحصول على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي، ولا يقل التقدير عن جيد في التخصصات المطلوبة.

لا يكون قد مضى على التخرج والحصول على الشهادة الجامعية أكثر من عام دراسي واحد.

لا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية (أجنبية).

لا يزيد السن عند بدء العام الدراسي عن 27 عام لكافة التخصصات، باستثناء الأطباء فيجب ألا يزيد السن عن 30 عام وفق الهوية الوطنية للمتقدم .

تناسب الوزن مع الطول بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم، والحد الأقصى 188 سم – 95 كجم.

أداء اختبار قياس كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” في التخصصات الصحية باستثناء الأطباء.

أداء اختبار قياس القدرات للتخصصات النظرية فقط.

حصول المتقدم على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

اجتياز جميع الإجراءات المتعلقة بالقبول (اختبار التخصص – المقابلة الشخصية – اختبار اللياقة البدنية – التزكية الأمنية – اختبار كفايات الحرس الوطني).

عند حصول المتقدم على الشهادة الجامعية من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية.

اجتياز الفحص الطبي، ويجب العلم أنه لن يتم قبول أي كشف طبي سوى الكشف الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، وتعتبر نتائج الفحص نهائية لا يحق المطالبة بإعادتها مرة أخرى.

تعليمات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين

أرفقت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني بعض التعليمات الواجب التعرف عليها وقراءتها للالتزام بما ورد بها، حيث أوجبت على المتقدمين ضرورة اتباع التالي: