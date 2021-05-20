خطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 ثانوي عبر منصة ابشر للتوظيف jobs.sa

تم الإعلان عن فتح باب القبول المركزي لتسجيل أو تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لخريجي الثانوية العامة راغبي الالتحاق بالكلية من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعبر منصة أبشر توظيف ضمن الإعلانات الوظيفية المتاحة باعتبارها أحد القطاعات المستفيدة من إعلانات التوظيف.

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر خطوات التقديم على الكلية الأمنية عبر منصة ابشر التوظيف 1442هـ، بالإضافة إلى رابط دخول منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية السعودية للتسجيل في الكلية الأمنية فور فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية “ضباط”، كما نوفر شروط تقديم الكلية الأمنية 1442 لمن يرغب في قراءتها للتعرف على مدى مطابقة الشروط مع المؤهلات الحاصل عليها.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية اليوم عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية التقديم في الكلية الأمنية ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية لخريجي الثانوية العامة للعمل بإحدى قطاعات المملكة الأمنية “ضباط”، حيث حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية فترة استقبال طلبات التسجيل والتي جاءت كالتالي:

يبدأ التسجيل في الكلية الأمنية اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 18 مايو 2021 الموافق لتاريخ 6 شوال 1442هـ.

ينتهي التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 11 شوال 1442هـ.

خطوات التسجيل في الكلية الأمنية 1442

يمكنكم تعبئة نموذج التقديم أو طلب التسجيل عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري دون الحاجة للتسجيل المسبق على المنصة التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص المنصة لاستقبال طلبات التسجيل في الوظائف العسكرية المتاحة لدى القطاعات العسكرية المستفيدة من خدمة الإعلانات الوظيفية، وللتقديم على كلية الملك فهد الأمنية يمكنكم ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

دخول منصة ابشر توظيف باتباع الرابط الرسمي التالي (jobs.sa) .

. النقر على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية.

قراءة شروط التقديم ثم النقر على أوافق على جميع الشروط والقواعد المذكورة، ثم تقديم الطلب.

تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم للدخول إلى صفحة تعبئة نموذج التسجيل.

تعبئة البيانات الشخصية كاملةً بشكل دقيق، ثم النقر على “التالي”.

تعبئة بيانات المؤهل العلمي للمتقدم، ثم النقر على حفظ بيانات المؤهل، ثم النقر على “عرض والتحقق”.

تأكد من صحة البيانات ثم النقر على “تقديم الطلب”.

وسوف يظهر أمامك رقم الطلب المقدم ورقم الوظيفة، وسيتم إرسال البيانات على الجوال المسجل برسالة نصية، عليك الاحتفاظ برقم الطلب، ومن يرغب في التعرف على خطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

تشترط إدارة القبول والتسجيل المسؤولة مباشرةً عن كل ما يتعلق بقبول الطلاب في الكلية وجميع إجراءات القبول والتسجيل، كما تختص بحفظ كافة ملفات الطلاب على غرار عمادات القبول والتسجيل بالجامعات، وتقوم بأداء عملها بطرق علمية حديثة تعتمد في المقام الأول على التطوير والمتابعة المستمرة لكافة أعمال القبول، أما عن شروط القبول والتسجيل في الكلية الأمنية فهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والده خلال خدمته خارج المملكة العربية السعودية. ألا يقل عمر المتقدم عند بدء العام الدراسي عن 17 سنة، وألا يتجاوز سنه 22 سنة. توفر اللياقة الطبية، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية. تناسب وزن المتقدم مع طوله وفق اللائحة الطبية. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة (علمي – شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي – إنساني)، وأن كون من خريجي العام الدراسي 1442هـ انتظام نهاري ولن يتم قبول خريجي الدفعات بالأعوام السابقة. لا يقل المعدل التراكمي عن 80% في الثانوية العامة. معادلة الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة من وزارة التعليم. توفر حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية. أداء اختبار قياس التحصيلي للمسر (العلمي – العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له. أداء اختبار القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 70%. لا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين كافة المتقدمين.

رابط منصة ابشر للتوظيف

يجب العلم أن منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العرية السعودية هي المنوطة باستقبال طلبات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 لخريجي الثانوية العامة للعمل بأحد القطاعات الأمنية “ضباط”، فمن يرغب في دخول موقع ابشر توظيف 1442 للتسجيل وتعبئة النموذج، يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

ويجب على كافة الراغبين في الالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للعمل بإحدى القطاعات الأمنية بالمملكة “ضباط” من المواطنين السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1442هـ التقيد بالمواعيد المحددة للتسجيل، ومن خلال الرابط الرسمي لمنصة أبشر توظيف يمكنكم تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 فور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل.

التسجيل في كلية الملك فهد 1442

بعد الانتهاء من فترة استقبال طلبات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية المحددة من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي، يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي عن طريق عبر بوابة التوظيف الإلكتروني ابشر، أو من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة المسجلة بالبوابة.

ويجب العلم أنه سيتم الربط بشكل إلكتروني مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو المركز الوطني للقياس من أجل الحصول على الدرجات الخاصة باختباري قياس التحصيلي والقدرات العامة، ويجب على كافة الراغبين في التقديم قراءة شروط كلية الملك فهد الأمنية أولاً، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل.

وقد تم التأكيد من الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي على ضرورة تعبئة الحقول التي يتضمنها نموذج التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية بدقة عالية، حيث لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط، كما يجب على المتقدم الحرص على تعبئة كافة البيانات المطلوبة في منصة ابشر توظيف عند تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 بمنتهى الدقة، ويتحمل المتقدم المسؤولية كاملة عن صحة تلك البيانات المسجلة.