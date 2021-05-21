وظائف خالية بشركة الفرجانى هايبر ماركت لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الفرجانى هايبر ماركت عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة نظرا للتوسعات الجديدة، وذلك للعمل بفرعها بعين شمس، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر، ونستعرض الآن الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف الفرجانى هايبر ماركت لجميع المؤهلات

مطلوب مديرين افرع. مطلوب مديرين أقسام خبرة. مطلوب مشرفين أقسام خبرة. مطلوب كاشير. مطلوب منسق ممرات. مطلوب منسقين تجميل. مطلوب منسق أدوات منزلية. مطلوب منسقين مخازن. مطلوب مشرفين بقالة. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب مشرفين لحوم. مطلوب بائعين لحوم. مطلوب بائعين عطارة. مطلوب موظفين FMC. مطلوب متلقي طلبات. مطلوب سائقين فيسبا خاصة. مطلوب موظفين امن. مطلوب مراقبين كاميرات. مطلوب موظفين خدمات. مطلوب مساعدين خلف الكاشير. مطلوب فنيين تبريد وتكييف.

شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الفرجانى هايبر ماركت

يشترط جميع المؤهلات الدراسية ويفضل أصحاب الخبرات، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية وفرص للترقي ومرتبات مجزية وحوافز شهرية.

وظائف آخري:

وللراغبين في التقدم لشغل الوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالاستمارة التالية ” وظائف شركة الفرجانى هايبر ماركت ” ثم الحضور يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021، بالعنوان التالي : شارع عين شمس خلف عمر افندي – سوبر ماركت الفرجانى بالقرب من محطة مترو حلمية الزيتون 9، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01211133942 – 01066860616 – 0103334749- واتس آب : 01222777251