توطين الإمارات .. وظائف شاغرة جديدة برواتب تصل إلى 80 ألف درهم

توطين الإمارات ، أعلنت بوابة توطين التابعة لوزارة الموارد البشرية الإماراتية، عن طرح جملة من الوظائف الجديدة، للراغبين في التعيين والحصول على وظيفة ملائمة براتب مناسب، في القطاع الخاص الإماراتي، وهو أمر معتاد منذ تدشين المنصة الرائدة، والتي تعلن بين الحين والآخر، عن طرح وظائف جديدة، تهدف للقضاء على البطالة، وشغل الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات الخدمية، على مستوى الإمارات المختلفة في البلاد.

ووفقًا لما رصدته وسائل الإعلام الإماراتية، فقد حلت إمارة دبي في قائمة أكثر الجهات أو مناطق العمل، طلبًا لتوظيف المواطنين والساعين بجد للعمل.

في السطور التالية، سنعطي تعريفًا مبسطًا لـ منصة توطين الوظائف الإماراتية، كما سنكشف عن التفاصيل المعلنة بشأن الوظائف الجديدة.

منصة توطين الإمارات

تعرف بوابة توطين ، على أنها امتداد لمساعي وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ، والمنبثقة من رؤيتها وأهداف الاستراتيجية، والتي تسعى في الأساس إلى تعزيز المشاركة من قبل الموارد البشرية الوطنية في مختلف القطاعات الاستراتيجية والتي تحمل طابع الأولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانسجامًا مع الخطط التي تشرف عليها كبرى الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية، وامتدادًا للمبادرات الطموحة، التي تهدف لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أفضل دول العالم في 2021، تم إطلاق برنامج توطين الوظائف الجديد.

ويتوقع لـ منصة توطين الإمارات أن تسهم في تعزيز المشاركة من قبل الموارد البشرية في الوظائف المعتمدة، والتي تلبي التطلعات والمتطلبات الوظيفية المختلفة للكفاءات الموجودة على أرض الإمارات، وذلك عبر تدريبهم وتأهليهم وإرشادهم، بالإضافة إلى إيجاد البيئة الجاذبة داخل المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في منظومة القطاع الخاص الإماراتي، والتي تمثل نواة البرامج الوطنية التي تسعى وزارة الموارد البشرية لإطلاقها في الفترة المقبلة.

أهداف توطين الوظائف

وفقًا للموقع الرسمي فإن أهداف وزارة البشرية توطين هي كالتالي:

تهدف المنصة إلى عمل حلقة الوصل بين وظائف الإمارات المطروحة والمعتمدة من قبل القطاع الاستراتيجية والمستهدفة في القطاع الخاص والمواطنين، بهدف ضمان استمرار العمل بالنسبة للطرفين، بما يلبي الطموحات والتطلعات الوظيفية والعملية والمهنية لكلاهما.

يفيد برنامج توطين للتوظيف أيضًا في تأهيل الموارد البشرية الإماراتية بما يتلائم مع المتطلبات المتاحة والمتوافرة في سوق العمل وتحديدًا في القطاعات الاستراتيجية التي تحمل طابع الأولوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والتنسيق معها.

وفرت المنصة أيضًا وسيلة إلكترونية سلسلة وذكية، يسرت استقطاب الكفاءات العلمية والمهنية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

أتاحت أيضًا مزايا عديدة وحوافز كثيرة للمنشآت التي تم تسجيلها في وزارة الموارد البشرية الإماراتية، والتي تسعى بدورها لزيادة توظيف الموارد البشرية الوطنية بالإمارات، وتعمل على تدريبها وتأهيلها وتمكينها.

وظائف شاغرة جديدة

طرحت بوابة توطين الإمارات ، عددًا من الوظائف الشاغرة الجديدة، التي بلغت قبل ساعات 890 وظيفة جديدة، وذلك لمختلف الكوادر الوطنية من الباحثين عمل مناسب داخل منشآت القطاع الخاص، والموزعة في مختلف الإمارات.

وجاءت وظائف في الإمارات الجديدة برواتب تبدأ من 5000 درهم وحتى 80 ألف درهم إماراتي.

وحلت إمارة دبي في المرتبة الأولى لوظائف توطين دبي، إذ أنها نجحت خلال الفترة السابقة، في توفير نحو 588 فرصة للتوظيف، بينما جاء إجمالي الوظائف المتاحة داخل مختلف منشآت القطاع الخاص من خلال منظومة التوطين الإماراتية بـ1369 منشأة عمل.

وشهدت الأيام الخمس الماضية، تزايدًا مضطردًا في عدد الوظائف التي طرحتها منشآت القطاع الخاص، من خلال بوابة الموارد البشرية توطين ، والتي دفعتها لتصدر محركات البحث في الساعات والأيام الأخيرة، سواءً على مستوى مقدمي العمل من أصحاب الأعمال، أو حتى من الباحثين عن عمل.

وعلى نحو أكثر تفصيلًا، فخلال الفترة ما بين 16 إلى 20 مايو الجاري، شهدت المنصة توفير 890 وظيفة شاغرة، جاءت توطين دبي في الصدارة بـ588 وظيفة، والتي تصدرت بفارق كبير عن نظيرتها من الإمارات المختلفة، وحلت توطين أبوظبي ثانيًا بـ232 فرصة للتوظيف، وجاءت توطين الشارقة في المركز الثالث بطرح 26 وظيفة، ثم إمارة رأس الخيمة بـ20 وظيفة، وعجمان بالإعلان عن 17 فرصة عمل، و5 وظائف في الفجيرة، ووظيفتان في أم القيوين.

أما عن الرواتب، فـ وظائف في الإمارات المعلنة تترواح مرتباتها ما بين 80:40 ألف درهم لتخصصات الإدارة العليا والاستشارات القانونية والمالية، وفي القطاع الصحي، أما الوظائف والقطاعات الأخرى، فتراوحت فيها المرتبات، ما بين 5 آلاف إلى 35 ألف درهم إماراتي.

وعلى ذكر الوظائف، يمكنك الآن وبكل سهولة الاستعلام عن تصاريح العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بخطوات سريعة وفي وقت وجيز.

القطاعات والشروط

وحول القطاعات الراغبة في تعيين الكوادر والموارد البشرية الإماراتية، فهي تتمثل فيما يزيد عن 45 قطاعًا، تتمثل أبرزها في التعليم والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، بالإضافة إلى الصحة والتجارة وخدمات الأعمال، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والخدمات القانونية، والأعمال التي ترتبط بالبيئة والطاقة، وأخيرًا الوساطات المالية والمحاسبة…

أما عن شروط التقدم لوظائف مبادرة توطين الموارد البشرية الإماراتية، فهي 5 اشتراطات على النحو التالي:

أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية العربية المتحدة.

أن تتوافر لدى المتقدم خلاصة القيد.

أن يحظى المتقدم بشهادة حسن السير والسلوك.

يترواح عمر المتقدم ما بين 18-60 عامًا.

أن يكون طالب الوظيفة عاطلًا عن العمل، جاهزًا للالتحاق بالعمل أو بأي من البرامج التدريبية المتاحة، في غضون أسبوعين على الأكثر.

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التقديم في الوظائف

أتاحت منصة توطين الإمارات الانضمام والتقدم إلى وظائفها المعلنة، من خلال موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

وقد وفر البرنامج الوظيفي إمكانية الاستفادة من خدماته، سواء أكانت للباحثين عن عمل أو أصحاب الأعمال والمنشآت، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، وفي ثوانٍ معدودة.

فعبر الصفحة الرئيسية للمنصة الرائدة، وكما هو موضح بالصور، وفي في الجهة اليمنى، تتوافر أيقونة “ابحث عن وظيفة”، أسفل العدد المتاح من الوظائف في حينها، يتم منها تحديد ماهية الراغب في البحث سواء أكان “باحث عن عمل” أم “طالب”، وفي الخانة الثانية على اليسار يتم تحديد إن كان البحث عن “وظيفة” أو “تدريب مهني”.

وفي التبويب الثالث يتم اختيار الإمارة المطلوبة ما بين الإمارات الثمان، وفي التبويب الرابع والأخير، يتم تحديد القطاع المطلوب والذي يشمل على سبيل المثال الزراعة أو صيد الأسماك أو التعدين واستغلال الثروات الطبيعية والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه والغاز والبناء والتشييد.

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الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على منصة توطين الإمارات وأهدافها، والوظائف الشاغرة المتاحة من خلالها، بالإضافة إلى شروط الحصول على الوظائف، وكيفية التقدم لـ وظائف الإمارات في خطوات سريعة وخلال ثوانٍ معدودة.