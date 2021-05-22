فرص عمل بشركة جيد اباريلز انداستريز للملابس للمؤهلات المتوسطة من الجنسين

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة جيد اباريلز انداستريز للملابس “برج العرب بالمنطقة الصناعية الثالثة” عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة من الجنسين برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 4000 جنيه، ونستعرض الآن على مصر فايف شروط وتفاصيل وطرق التقدم للوظائف المطلوبة.

وظائف شركة جيد اباريلز انداستريز للملابس

مطلوب عدد 20 فني طباعة ملابس، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 30 عامل إنتاج – ماكينة اوفر و اورلية، مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 40 سنة من الجنسين، براتب يبدأ من 2200 إلى 3500 جنيه. مطلوب عدد 20 فني جودة ملابس، مؤهلات متوسطة من الجنسين براتب يبدأ من 2000 إلى 2500 جنيه. مطلوب عدد 15 مشرف إنتاج مؤهل متوسط من الجنسين، والسن لا يزيد عن 40 سنة، براتب يبدأ من 4000 جنيه. مطلوب عدد 2 تمريض، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2500 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف المطلوبة

يشترط للراغبين خبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة تأمينات اجتماعية وطبية، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات من والى وبدل وجبات وبدل حضانة، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة.