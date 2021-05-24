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انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 24/5/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نقدم اليوم الاثنين عدد جديد من إعلانات الوظائف وفرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات، فقد نشرت جريدة الوسيط اليوم الاثنين 24/5/2021 عدد جديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات للعمل بكبرى الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، ونتابع الآن على مصر فايف عرض وظائف جريدة الوسيط لليوم الاثنين .
نشرت جريدة الوسيط اليوم الاثنين 24 مايو 2021 مئات الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، حيث تضمنت وظائف سائقين وعمال وفنيين وموظفين امن ومشرفين وشيفات واستيوارد وتلى سيلز وعمال إنتاج وعاملات نظافة ومحاسبين ومحامين ومهندسين وسكرتارية بالإضافة إلى وظائف إدارية، وغيرها من فرص العمل المتميزة، ونستعرض الآن اهم الوظائف المطلوبة بكبرى الشركات والمصانع على مصر فايف.
وظائف آخري:
- فرص عمل بشركة جيد اباريلز انداستريز للملابس للمؤهلات المتوسطة من الجنسين
- وظائف خالية بشركة الفرجانى هايبر ماركت لجميع المؤهلات
- وظائف خالية بشركة بريفكس للإلكترونيات لتصنيع الأجهزة الكهربائية برواتب تصل إلى 8000 جنيه
- مئات الوظائف الشاغرة بشركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية لجميع المؤهلات
وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 24/5/2021
- مطلوب أفراد امن للعمل بكبرى الشركات بالتجمع الخامس ومصر الجديدة.
- مطلوب عمال وعاملات لشركة أدوية كبرى بدون مؤهل.
- وظائف خالية بشرطة برمجة ونظم أمنية كبرى.
- مطلوب تلى سيلز لشركة أدوية.
- مطلوب محاسبين للعمل فورا بشركة كبرى.
- وظائف خالية بشركة صيانة أجهزه كهربائية كبرى.
- وظائف خالية بشركة كمبيوتر كبرى بالقاهرة.
- للعمل فورا وظائف خالية بشركة أثاث كبرى بالتجمع الخامس.
- مطلوب عاملة متعلمة للعمل فورا بالمهندسين.
وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط pdf لليوم الاثنين 24/5/2021 على مصر فايف.
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