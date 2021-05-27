وظائف خالية بشركة العلمين باك للطباعة والتغليف برواتب مجزية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة العلمين باك للطباعة والتغليف ” برج العرب بالمنطقة الصناعية الأولي” عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من مهندسين وفنيين وعمال وأفراد امن للعمل فورا، لجميع المؤهلات برواتب تصل إلى 10000 جنيه، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة العلمين باك للطباعة والتغليف

مطلوب مهندسين تخطيط بكالوريوس هندسة، ويشترط خبرة في مجال العمل، براتب يبدأ من 3000 إلى 5000 جنيه. مطلوب مهندسين برمجيات، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب يبدأ من 5000 إلى 10000 جنيه. مطلوب أفراد امن مؤهلات متوسطة، براتب 1600 جنيه. مطلوب عدد 2 فني ثيرموفورم، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، براتب يبدأ من 2500 إلى 3500 جنيه. مطلوب عمال نظافة، براتب 1600 جنيه. مطلوب عدد 3 فني طباعة أوفست، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 2500 إلى 4500 جنيه. مطلوب عدد 2 مساعد فني طباعة أوفست، براتب يبدأ من 2000 إلى 3000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ويفضل أصحاب الخبرات في مجال العمل، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية ، وللتقدم للوظائف المطلوبة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة.