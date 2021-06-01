انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 31 مايو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نواصل نشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط على مصر فايف، فقد نشرت جريدة الوسيط الأسبوعية عدد جديد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بكبرى الشركات والمصانع، ونتابع الآن عرض جديد وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 31 مايو 2021 على مصر فايف.

فقد نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الاثنين فرص عمل متميزة لجميع المؤهلات من مهندسين محاسبين ومعلمين وفنيين ومحامين وسكرتارية وموظفين استقبال وعمال وعاملات وعمال إنتاج وممرضين وطباخين وشيفات واستيوارد وسائقين وتلي سيلز وغير من الوظائف ونتابع الآن عرض اهم الوظائف الشاغرة بجريدة الوسيط اليوم الاثنين 31/5/2021 على مصر فايف.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 31/5/2021

وظائف خالية بشركة هوم سيرفيس للخدمات المنزلية. وظائف خالية بشركة فلاتر ومحطات مياه كبرى. فرص عمل بشركة صيانة كبرى. وظائف خالية بشركة اتصالات كبرى. وظائف خالية بشركة تطوير التعليم بالقاهرة الجديدة. مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بشركة توريدات. فرص عمل بجامعة خاصة بالسادس من أكتوبر.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات الوسيط pdf لليوم الاثنين 31/5/2021 على مصر فايف.