وظائف خالية بشركة دومتي للمنتجات الغذائية لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة دومتي للمنتجات الغذائية عن شغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام لجميع المؤهلات، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة للمشروعات و تدريب الشباب، بمرتبات مجزية، و نتابع الآن عرض الوظائف المطلوبة على مصر فايف.
وظائف شركة دومتي للمنتجات الغذائية
- مطلوب للتعين فورا أخصائيين مبيعات للعمل بالقاهرة الكبرى، لجميع المؤهلات من إجادة القراءة و الكتابة حتى مؤهل عالي.
- مطلوب سائقين درجة أولي و ثانية و ثالثة، للعمل بمواقع الشركة بالخصوص و شبرامنت و أكتوبر، والمؤهل يجيد القراءة و الكتابة أو متوسط.
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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف شركة دومتي
يشترط إجادة القراءة والكتابة، وخبرة وبدون للعمل 8 ساعات ورديات، و توفر الشركة مرتبات مجزية بالإضافة إلى أرباح سنوية و ترقيات و زيادات سنوية و تدريب على مهارات الإنتاج و العمل و التنمية البشرية، و تأمينات اجتماعية وطبية.
و للتقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيان المطلوبة بالاستمارة التسجيل بالرابط التالي ” وظائف شركة دومتي ” ثم الحضور في العنوان التالي : المقر 5 شارع بنى عامر – شارع مراد بالجيزة، يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021.
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