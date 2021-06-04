تقديم كلية الملك خالد العسكرية ثانوي 1442 بوابة القبول الموحد الحرس الوطني kkmar.gov

ننشر رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية ثانوي 1442، وذلك بعد أن أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل بالكلية العسكرية للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة، وقد أوضحت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني شروط تقديم الحرس الوطني للثانوي 1442، وموعد البدء في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في الحرس الوطني للثانوي أو رابط التسجيل في كلية الملك خالد الرسمي.

تقديم كلية الملك خالد العسكرية ثانوي 1442

تم الإعلان من جانب لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للراغبين في الالتحاق بالعام الدراسي الجديد عبر موقع لجنة القبول والتسجيل المركزي، المختص في استقبال طلبات التسجيل للحاصلين على مؤهل الثانوية والجامعيين أيضاً.

وقد حددت اللجنة مواعيد تسجيل الحرس الوطني بالكلية العسكرية، حيث من المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية وفق المواعيد التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 1 يونيو 2021م.

يستمر استقبال طلبات التقديم على الحرس الوطني حتى الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الأحد بتاريخ 25 شوال 1442هـ الموافق لتاريخ 6 يونيو 2021م.

وتستمر بوابة لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني في استقبال طلبات المتقدمين المتوفر لديهم شروط القبول في الحرس الوطني على مدار 24 ساعة.

رابط التقديم في الحرس الوطني 1442

يتم التقديم على كلية الملك خالد العسكرية من خلال بوابة لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودية، حيث يختص موقع اللجنة بتوفير متطلبات وزارة الحرس الوطني.

ويمكن التعرف على تعليمات التسجيل وشروطه ومواعيده من خلال موقع اللجنة، بالإضافة إلى توفير رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية الذي يمكنكم الحصول عليه من خلال التالي:

رابط التقديم في الحرس الوطني (kkmar.gov.sa) الرسمي.

شروط القبول في الحرس الوطني ضباط ثانوي

أوضحت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن الشروط الواجب توافرها في من يرغب في التقديم على كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث تمثلت شروط الحرس الوطني في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والديه خلال خدمته للدولة في خارج المملكة. أن يكون المتقدم حسن السيرة والأخلاق والسلوك. ألا يكون قد تم الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. لا يكون متزوجاً من أجنبية (غير سعودية). لا يقل سن المتقدم عند بداية العام الدراسي 1443هـ وفق الهوية الوطنية عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام. تناسب طول المتقدم مع الوزن (الحد الأدنى > 165سم – 52 كجم)، (الحد الأقصى > 188سم – 95 كجم). الحصول على مؤهل الثانوية العامة “العلوم الطبيعية – نظام المقررات تخصص العلوم الطبيعية”. لا يقل المعدل التراكمي عن 80% “انتظام نهاري”. أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي 1442، ولا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60 في اختبار قياس القدرات. الحصول على درجة لا تقل عن 60 في اختبار قياس التحصيلي. أداء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية “STEP” التابع لمركز قياس الوطني. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري واختبار اللياقة البدنية والتزكية الأمنية واختبار كفايات الحرس الوطني. اجتياز الفحص الطبي. لن يقبل أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني.

وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية، وليس من حق المتقدم المطالبة بإعادة الكشف أو التعرف على أسباب عدم اللياقة الطبية، ويتم تقديم كلية الملك خالد العسكرية ثانوي 1442 باتباع الرابط الرسمي.

فتح باب القبول والتسجيل في الحرس الوطني ثانوي 1442

تم تفعيل رابط التسجيل في الحرس الوطني للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للحاصلين على شهادة الثانوية الآن، حيث يجب على كافة الراغبين في التقديم أولاً قراءة شروط قبول الحرس الوطني.

ثم قراءة تعليمات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية والموافقة عليها، بالإضافة إلى ذلك يجب الالتزام بما ورد في الشروط والتعليمات عبر موقع لجنة القبول والتسجيل الإلكتروني.

تعليمات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

أصدرت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية تعليمات التسجيل لحاملي الشهادة الثانوية والتي تتمثل في التالي: