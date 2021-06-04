وظائف هندسية وإدراية بشركة الاتصالات السعودية.. الرابط وموعد التقديم

- 1/2
- 2/2
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وجود عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة للمواطنين السعوديين حيث تحرص الشركة علي توفير الكثير من الوظائف الخالية للشباب السعودية بالإضافة إلي الخدمات المميزة الخاصة بالإنترنت والهاتف المحمول حيث تعتبر هي الشركة الأم في السعودية وصاحب أول ترخيص محمول بالإضافة إلي أنها تستحوذ علي الشعبية وعدد المشتركين الأكبر بين شركات الاتصالات في المملكة.
وفي السطور التالية نتعرف علي الوظائف الشاغرة بشركة الاتصالات السعودية، ومسميات الوظائف المعلنة بالإضافة إلي موعد التقديم علي الوظائف ورابط التقديم علي الوظائف وغيرها من المعلومات المتعلقة.وظائف شركة الاتصالات السعودية الجديدة
كشفت شركة الاتصالات السعودية من خلال موقعها الإلكتروني عن تواجد العديد من فرص العمل الشاغرة الهندسية والإدارية الشاغرة لأصحاب الخبرة من حملة شهاادات البكالوريوس والماجستير في الكثير من التخصصات وذلك للعمل في مقر الشركة الرئيسي وذلك في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت الشركة من خلال الإعلان أنه يمكن لحامي الشهادات البكالوريوس والماجستير علي المسميات الوظيفة علي النحو التالي:
- أخصائي تصميم البنية التحتية.
- أخصائي هندسة أمن المؤسسات.
- مشرف صيد التهديدات.
- أخصائي المكافآت.
- مدير قسم التقاضي التنظيمي.
أوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن للراغبين في التقديم علي الوظائف التعليمية بشكل إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءا من تاريخ الثالث من شهر يونيو 2021 ولم تعلن الشركة آخر موعد للتقديم، حيث يمكن الدخول علي الرابط وإتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل.
ويمكن للراغبين في التقديم علي المسميات الوظيفة التي أعلنت شركة الاتصالات السعودية معرفة الشروط الخاصة بكل وظيفة والتقديم علي الوظائف ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالوظيفة.
الوسوم
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وجود عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة للمواطنين السعوديين حيث تحرص الشركة علي توفير الكثير من الوظائف الخالية للشباب السعودية بالإضافة إلي الخدمات المميزة الخاصة بالإنترنت والهاتف المحمول حيث تعتبر هي الشركة الأم في السعودية وصاحب أول ترخيص محمول بالإضافة إلي أنها تستحوذ علي الشعبية وعدد المشتركين الأكبر بين شركات الاتصالات في المملكة.
وفي السطور التالية نتعرف علي الوظائف الشاغرة بشركة الاتصالات السعودية، ومسميات الوظائف المعلنة بالإضافة إلي موعد التقديم علي الوظائف ورابط التقديم علي الوظائف وغيرها من المعلومات المتعلقة.وظائف شركة الاتصالات السعودية الجديدة
كشفت شركة الاتصالات السعودية من خلال موقعها الإلكتروني عن تواجد العديد من فرص العمل الشاغرة الهندسية والإدارية الشاغرة لأصحاب الخبرة من حملة شهاادات البكالوريوس والماجستير في الكثير من التخصصات وذلك للعمل في مقر الشركة الرئيسي وذلك في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت الشركة من خلال الإعلان أنه يمكن لحامي الشهادات البكالوريوس والماجستير علي المسميات الوظيفة علي النحو التالي:
- أخصائي تصميم البنية التحتية.
- أخصائي هندسة أمن المؤسسات.
- مشرف صيد التهديدات.
- أخصائي المكافآت.
- مدير قسم التقاضي التنظيمي.
أوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن للراغبين في التقديم علي الوظائف التعليمية بشكل إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءا من تاريخ الثالث من شهر يونيو 2021 ولم تعلن الشركة آخر موعد للتقديم، حيث يمكن الدخول علي الرابط وإتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل.
ويمكن للراغبين في التقديم علي المسميات الوظيفة التي أعلنت شركة الاتصالات السعودية معرفة الشروط الخاصة بكل وظيفة والتقديم علي الوظائف ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالوظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف هندسية وإدراية بشركة الاتصالات السعودية.. الرابط وموعد التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.