وظائف هندسية وإدراية بشركة الاتصالات السعودية.. الرابط وموعد التقديم

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وجود عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة للمواطنين السعوديين حيث تحرص الشركة علي توفير الكثير من الوظائف الخالية للشباب السعودية بالإضافة إلي الخدمات المميزة الخاصة بالإنترنت والهاتف المحمول حيث تعتبر هي الشركة الأم في السعودية وصاحب أول ترخيص محمول بالإضافة إلي أنها تستحوذ علي الشعبية وعدد المشتركين الأكبر بين شركات الاتصالات في المملكة.

وفي السطور التالية نتعرف علي الوظائف الشاغرة بشركة الاتصالات السعودية، ومسميات الوظائف المعلنة بالإضافة إلي موعد التقديم علي الوظائف ورابط التقديم علي الوظائف وغيرها من المعلومات المتعلقة.

وظائف شركة الاتصالات السعودية الجديدة

كشفت شركة الاتصالات السعودية من خلال موقعها الإلكتروني عن تواجد العديد من فرص العمل الشاغرة الهندسية والإدارية الشاغرة لأصحاب الخبرة من حملة شهاادات البكالوريوس والماجستير في الكثير من التخصصات وذلك للعمل في مقر الشركة الرئيسي وذلك في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنت الشركة من خلال الإعلان أنه يمكن لحامي الشهادات البكالوريوس والماجستير علي المسميات الوظيفة علي النحو التالي:

أخصائي تصميم البنية التحتية.

أخصائي هندسة أمن المؤسسات.

مشرف صيد التهديدات.

أخصائي المكافآت.

مدير قسم التقاضي التنظيمي.

موعد ورابط التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية

أوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن للراغبين في التقديم علي الوظائف التعليمية بشكل إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءا من تاريخ الثالث من شهر يونيو 2021 ولم تعلن الشركة آخر موعد للتقديم، حيث يمكن الدخول علي الرابط وإتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل.

ويمكن للراغبين في التقديم علي المسميات الوظيفة التي أعلنت شركة الاتصالات السعودية معرفة الشروط الخاصة بكل وظيفة والتقديم علي الوظائف ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالوظيفة.