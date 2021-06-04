التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية برقم الهوية والرابط الرسمي للتسجيل

التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية ،حيث أن مهنة الحراسات المدرسية من المهن المطلوبة بشكل كبير في المجتمع السعودي ولكن رغم كثرة الأقبال عليها ألا أن الحكومة السعودية وضعت لها بعض من القوانين والشروط وهذا ما سنعرضه عليكم في السطور التالية حيث سنحدد لكم الشروط والقوانين للمتقدمين لمهنة الحراسات المدرسية والتي تتنوع وتختلف في أوقات دوامها من مدرسة لمدرسة وهناك أيضا الحراسات الليلة وحراسات النهار ولكن بالنسبة للقوانين والشروط فهي ذاتها ولا تتغير وهذا ما سنعرضه عليكم في هذا المقال وهو كالتالي .

حيث انه مهنة الحراسات المدرسية من المهن المطلوبة بشكل كبير في المجتمع والتي تخضع أيضا للكثير من القوانين والشروط والقوانين للمتقدمين لمهنة الحراسات المدرسية والتي تتنوع وتختلف في أوقات دوامها من مدرسة لمدرسة، حيث أن حارس المدرسة يقوم بالكثير من الأعمال المهمة من اجل توفير الحماية للطلاب وأيضا للممتلكات الموجودة في المدرسة، يمكن التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية من خلال موقع جدارة التالي وكتابة حارس مدرسة أو حراسات في البحث.

شهدت بداية 2020 زيادة عدد وظائف الحراسات الأمنية في المدارس إلى 5868 وظيفة، خُصصت 598 وظيفة منها للجانب النسائي، بعد الانتهاء من توظيف 5270 حارس أمن في جميع إدارات التعليم، من خلال مشروع الحراسات، وهو أحد مشاريع مبادرة تحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية.

يأتي ذلك في سياق متابعة وزارة التعليم تنفيذ خطتها التطويرية لعام 2020 في مجالات الأمن والسلامة المدرسية، وتوفير تجهيزات السلامة، والتدريب عليها في مختلف الإدارات التعليمية في السعودية، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة لحماية المباني المدرسية.

وتعد منظومة التوظيف الحكومي جدارة من اهم المنظومات في التوظيف حيث تمكن هذه المنظومة طالبي العمل، من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة. بالإضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع تخصصاتهم وخبراتهم. وبعد ذلك، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آلياً، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

أن يكون مقر السكن في مدينة ( مكة المكرمة ) مع إحضار ما يثبت ذلك ، حسب رأي لجنة التوظيف .

إن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاما لمدارس البنات ولا عن (25) عام لمدارس البنين.

اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

أن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية .

ألا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

أن يكون لائقا طبياً .

أن يكون حسن السيرة والسلوك .

ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق .

شروط التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية

حيث انه مهنة الحراسات المدرسية من المهن المطلوبة بشكل كبير في المجتمع والتي تخضع أيضا للكثير من القوانين والشروط والقوانين للمتقدمين لمهنة الحراسات المدرسية والتي تتنوع وتختلف في أوقات دوامها من مدرسة لمدرسة، حيث أن حارس المدرسة يقوم بالكثير من الأعمال المهمة من اجل توفير الحماية للطلاب وأيضا للممتلكات الموجودة في المدرسة، يمكن التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية من خلال موقع جدارة التالي وكتابة حارس مدرسة أو حراسات في البحث.

التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية

وفى الخطوات التالية سوف نعرض عليكم طريقة التقديم التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية في المملكة العربية السعودية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية. تسجيل الدخول وذلك عن طريق أكمال البيانات التالية:رقم الهوية الوطنية : يقوم المنتسب بوضع رقم الهوية الوطنية الصحيح في الحقل الموجود بجانب خيار رقم الهوية الوطنية . كلمة السر : يقوم المنتسب بوضع كلمة مرور سهلة ويستطيع حفظها لمتابعة الطلب فيما بعد . الجنس : يقوم المنتسب بتحديد جنسيته ذكر ، انثي . رمز التحقق : يقوم المنتسب بملأ الحقل المجاور برمز التحقق الذي يعرضه لك الموقع بجانب الخانة الخاصة برمز التحقق. ثم النقر علي أيقونة الدخول الموجودة في الأسفل .

مبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية ويقوم المشروع على 5 شركات في القطاع الخاص متخصصة في الحراسات الأمنية، وستوفر 5270 حارس أمن يتوزعون بين إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة، وروعي فيه عدد طلاب المدارس والحاجة الفعلية في كل إدارة تعليمية؛ للإسهام في بناء منظومة تعليمية آمنة.

من جهته، قال المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي، إن الوزارة حققت نسبة رضا قاربت 97% من قبل قادة المدارس على أداء الحراسات الأمنية

الجدير بذكر أيضا يمكن من خلال موقع جدارة للتوظيف الحكومي التابع لوزارة الخدمة المدنية التقديم على الكثير من الوظائف التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر منها على سبيل المثال وليس الحصر رابط تقديم النساء على الوظائف الإدارية وغيرها من الوظائف الأخري.

حيث تسعي الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة خلق فرص حقيقية للشباب السعودي للعمل الذي يساعدهم على مساندتهم على متطلبات الأمور اليومين، ومن هذا المنطلق يتبنى خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العد الأمير محمد بن سلمان عدده مشروعات وبرامج تنمويه تخلق العديد من فرص العمل لمساعدة المجتمع السعودي بأسرة، كل هذا التطور يأتي خلال رؤية المملكة 2030 والتي وضعتها الحكومة السعودية واشرف علي تنفيذها الملك وولي العهد، ولا تزل الحكومة من وقت إلى اخر تطل علينا ببرامج تنموية من وقت إلى اخر لمساعدة شباب الوطن على التقدم والرقي.

والجدير بالذكر تنفِّذ إدارات الأمن والسلامة في إدارات التعليم خطط إخلاء افتراضية دورية في جميع المدارس بالسعودية، بمعدل لا يقل عن 4 خطط لكل مدرسة، موزعة على الفصلين الدراسيَّين، يتم فيها تدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة على هذه الخطة لتطبيقها عند حدوث أي طارئ في المدرسة أو محيطها حفاظًا على سلامتهم. ونُفذ خلال هذا العام 64480 خطة إخلاء.