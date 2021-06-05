للذكور والإناث..رابط وشروط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف

يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن وظائف خالية تساعد على متطلبات الحياة، وتقضي على البطالة، وتلبي طموحات المواطنين، فيما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن رغبتها في تعيين عدد من الشباب في فروعها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الوظائف الإدارية الشاغرة مخصصة للذكور والإناث، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على شهادات البكالوريوس، والماجستير، في عدد من التخصصات، وأن يكون مقر العمل في الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الوظائف الشاغرة، تأتي تحت العديد من المسميات على النحو التالي:.

وظائف شاغرة أخصائي الرواتب

أن يكون الراغب في الوظيفة حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير. التخصصات المطلوبة كل من إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد أو المجالات ذات الصلة.

رئيس قسم المشتريات والعقود

أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير. أن يكون متخصصًا في إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

موعد التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها تتلقى طلبات التوظيف من خلال دخول الفرد على الموقع الإلكتروني للتوظيف بداية من 3 يونيو 2021.

رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف، رابط التقديم على الوظائف الشاغرة المعلنة، ويمكن التسجيل في وظائف وزارة الأوقاف الخالية من خلال الدخول على رابط رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف، من أجل الإطلاع على الشروط والتفاصيل اللازمة.

وظائف شاغرة في الحرس الوطني

وعلى جانب آخر، فتحت الحرس الوطني، باب التقديم في عدد من الوظائف الشاغرة، والمتطلبات اللازمة لعمل في القطاع الصحي، وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة لـ 50 فردًا للذكور والإناث.

وحددت الوزارة، شروط عامة للتقديم في وظائف الحرس الوطني الصحية، من بينها أن يكون الفرد حاصلًا على الثانوية العامة، أو على مؤهل عالي، يمكن العمل في بعض المناطق من بينها الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، على أن يتم التقديم في الوظائف من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية.

التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

يمكن للمواطنين التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني من خلال الطرق التالية:.

انقر على زر بوابة نظام التوظيف للشؤون الصحيّة بالحرس الوطني.

اضغط على زر الوظائف من خلال الضغط على القائمة الرئيسية.

اضغط على زر الوظيفة من أجل التقديم عليها.

ادخل البيانات وراجعها جيدًا، وقدم المستندات من رقم الهوية والمؤهل.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

اضغط على زر أيقونة التسجيل، حتى تظهر رسالة تؤد نجاح العملية.

شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وحددت وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني عددًا من الشروط من أجل التقديم في الوظائف الشاغرة.