انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة 2S لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة برواتب تصل إلى 5000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة 2S لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة عن فتح باب التعيين لشغل يعض الوظائف الخالية لجميع المؤهلات برواتب مجزية تبدأ من 2300 إلى 5000 جنية، للعمل بفروع الشركة بمدينة نصر و مصر الجديدة و العبور و الرحاب و مدينتي و التجمع الخامس، ونستعرض الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف وطرق التقدم.

وظائف شركة 2S لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل فورا بفروع الشركة براتب يبدأ من 2300 ويزيد حسب الخبرة بالإضافة إلي عمولات. مطلوب محضرين طلبات لاستلام وتنسيق الطلبات، براتب يبدأ من 2800 بالإضافة إلى 300 جنية بدل مواصلات. مطلوب مسئولين مشتريات وإنتاج ويفضل أصحاب الخبرات براتب يبدأ من 4000 إلى 5000 جنية.

وظائف آخري:

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات، وان لا يزيد السن عن 35 سنة من الجنسين، وتقدم الشركة مرتبات مجزية وبدل مواصلات وتوفر تأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف يرجى تسجيل البيانات المطلوبة بالاستمارة التالية ” وظائف شركة 2S لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة“.