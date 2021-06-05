رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1442 شروط القبول ببوابة القبول الموحد mod.gov.sa

ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1442 وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 1443هـ.

وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع السعودية، وقد بدأت بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة في استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع للثانوي أو لطلبة الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 20 شوال 1442هـ، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تسجيل وزارة الدفاع الرسمي، بالإضافة إلى شروط القبول في وزارة الدفاع لطلاب ثانوي 1442.

رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية وفقاً للموعد المحدد عالية.

وقد أوضحت اللجنة إجراءات القبول للكليات العسكرية، حيث يتم بشكل سنوي البدء في تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية.

وذلك بعد أن يتم الإعلان عن ذلك في الصحف الرسمية المحلية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر موقع وزارة الدفاع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

وذلك من أجل تعبئة طلب الالتحاق الأولي، ثم تقوم اللجنة بفرز المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق درجات الثانوية العامة أو درجات قياس القدرات العامة أو التحصيلي المعتمدة بالمركز.

شروط القبول في وزارة الدفاع ثانوي 1442

تم إيضاح شروط القبول الواجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بالوزارة ضمن طلاب الكليات العسكرية من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، ويمكنكم التعرف على الشروط من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً ومولداً. يتم استثناء من كانت نشأته مع والده المتواجد خارج المملكة لظروف الدراسة أو العمل أو الإجازة من شرط الجنسية، ولكن يشترط لذلك عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك. أن لا يكون محكوماً على المتقدم بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. الحصول على شهادة مؤهل الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم “انتظام نهاري” تخصص علوم طبيعية فقط لكافة الكليات. يكون المتقدم من خريجي هذا العام 1442هـ، ولن يتم قبول المتقدمين من خريجي الأعوام السابقة. ألا تقل النسبة المئوية بشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العملي. تأدية اختبار القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 60%. اجتياز اختبار قياس التحصيلي وحصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60%. أداء اختبار الكفايات. لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة، ولا يزيد عن 22 سنة. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية. يجب أن يكون المتقدم غير متزوجاً. ضرورة تناسب الوزن مع الطول (الحد الأدنى > 165سم – 52 كجم)، (الحد الأقصى > 188سم – 95كجم). اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول الشامل واللياقة البدنية، واختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك. لن يتم قبول أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية. تعتبر نتائج الفحص نهائية، ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادتها أو معرفة أسباب عدم القبول.

رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

من يرغب في الحصول على رابط دخول بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة لتعبئة نموذج الالتحاق الأولي أو المبدئي لضباط ثانوي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي الرسمي المرفق بالتالي:

رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول (mod.gov.sa).

كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والنهائي أو الإطلاع على أسماء المقبولين والمقبولات المعلن عنهم حتى الآن.

وقبل البدء في عملية التسجيل وتعبئة الطلب، أن يتم قراءة شروط القبول في وزارة الدفاع 1442 بشكل دقيق.

وذلك للتعرف على مدى انطباق الشروط على الراغب في التقديم على وزارة الدفاع للعام الدراسي 1443هـ.