وظائف جامعة الملك خالد للمواطنين بالمملكة للجنسين 1442

تم الإعلان عن وظائف جامعة الملك خالد للمواطنين بالمملكة للجنسين، بداية من الحاصل على مؤهل الابتدائية حتى الحاصلين على المؤهلات العليا، وسنتعرف من خلال مقالنا عن كيفية الحصول على هذه الوظائف وكذلك كيفية التقديم لها والشروط والواجب توافرها في المتقدم للحصول على الوظيفة .

تاريخ التقديم على وظائف جامعة الملك خالد للمواطنين بالمملكة للجنسين

تم الإعلان عن موعد التقدم لشغل وظائف جامعة الملك خالد للمواطنين بالمملكة للجنسين، ويتم التقديم إلكترونياً، وذلك في حدود 10 أيام بداية من يوم 5/28 حتى 6/6 لعام 2021.

وظائف جامعة الملك خالد للمواطنين بالمملكة الشروط اللازم توافرها للتقديم على الوظائف

يسعى الكثير من الناس للعمل في هذه الجامعة، لأنها تعد من أضخم الجامعات في السعودية، ويبحث المواطنين عن الشروط اللازم توافرها للتقديم على الوظائف وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة شخصية سارية.

وعلى المتقدم أن يقدم على وظيفة مناسبة تبعاً للمؤهل الدراسي الحاصل عليه.

أن تكون الشهادة العلمية للمتقدم حاصل عليها من داخل السعودية، وإذا كانت من الخارج وجب عليه أن يعمل معادلة.

وعلى المتقدم اجتياز الاختبار المطلوب، واجتياز أيضاً المقابلة التي تجرى معه.

وكما يجب على المتقدم أن يكون حسن الأخلاق، ولا يكون فصل من أي عمل، أو بسبب تأديبي مثلاً، ويكون سجله المدني خالي من الأحكام القضائية.

إذا كان المتقدم حاصل على شهادة خبرة يتم إحضارها في المستندات الخاصة به.

ويجب أن يكون التقديم على الوظيفة إلكترونياً عبر الموقع الذي أتاحته الجامعة، ويجب ملء البيانات بكل دقة ووضوح، وإحضار جميع البيانات المطلوبة pdf.

كيفية التقديم على الوظيفة

يتم التقديم على وظائف جامعة الملك خالد إلكترونيا عبر الموقع الذي أصدرته الجامعة، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلكترونياً إلى موقع الجامعة بوابة التوظيف.

وملء البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة في كتابة الاسم، ورقم البطاقة، ورقم الهاتف، والمؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم، والكورسات الحاصل عليها.

وبعد ذلك يتم اختيار الوظيفة المرادة.

كما يجب أن يتم إحضار الأوراق المطلوبة، وأيضاً طلب التقديم.

بعد ذلك يتم مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها.

ثم بعد ذلك النقر على كلمة إرسال الطلب.

ولا يستطيع المتقدم أن يختار العديد من الوظائف.

دكتور باطني.

ويتوفر وظيفة نائب دكتور باطني.

دكتور عناية مركزة خاصة بالكبار فقط، ويجب على المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون مقيم في السعودية.

ومطلوب نائب دكتور عناية مركزية.

وظيفة دكتور صيدلي.

دكتور صيدلي أول.

طبيب أخصائي أشعة.

وظيفة أخصائي خدمة طبية للحالات الطارئة.

دكتور نفسي.

وظيفة تمريض.

مدير الموارد البشرية.

وظيفة شئون إدارية ومالية.

وظيفة معلومات صحية.

ومطلوب موظف خدمات.

وظيفة سكرتيرة.

وايضًا موظف شئون قانونية.

مطلوب موظف استقبال.

نوعية الوظائف المتاحة