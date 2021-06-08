وظائف البنك السعودي الفرنسي بالرياض الشروط وطريقة التقديم 2021

وظائف البنك السعودي الفرنسي الشاغرة الجديدة تعتبر من الفرص الهامة لحملة البكالوريوس والدراسات العليا وغيرها من الشهادات العلمية الكبرى، حيث أعلن البنك الفرنسي بالمملكة العربية السعودية اليوم عن وجود وظائف إدارية شاغرة للسعوديين فقط وذلك للعمل في مجال العلاقات المصرفية بمقر البنك في مدينة الرياض، كما قام بتوضيح بعض الشروط اللازم توافرها في المواطن المتقدم بطلب للالتحاق بالوظيفة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي الشاغرة وطريقة التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي.

وظائف البنك السعودي الفرنسي 2021

قام البنك الفرنسي بالإعلان عن حاجته إلى موظفين جدد للعمل في مقر البنك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث اشترط أن يكون المواطن المتقدم بطلب الالتحاق في وظائف البنك السعودي الفرنسي حاصلًا على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المالية أو التخصصات التجارية أو التخصصات إداري، كما اشترط حصول المتقدم على سنتين خبرة كحد أدنى وذلك في في مجالات إدارة علاقات الشركات أو الأدوار المماثلة.

كما قام البنك بتوضيح التخصصات المطلوبة للتوظيف والشروط المطلوب توافرها في كل تخصص، لذلك تتمثل التخصصات المطلوبة وشروطها في النقاط التالية:

1- مدير العمليات وتقديم الخدمات (Manager Operations & Service Delivery):

ولابد من توافر بعض الشروط والمؤهلات التي تتمثل في الآتي:

ضرورة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة المالية بخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

يشترط حصول المتقدم على 10 سنوات من الخبرة المثبتة في مجال عمليات الدفع والبطاقات الائتمانية والتمويلات والقروض.

2- مساعد مدير العلاقات (Assistant Relationship Manager):

حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في التخصصات المالية والإدارية أو ما يعادلها من الشهادات العلمية.

المعرفة الكاملة بشروط التمويل والخدمات المصرفية.

ضرورة فهم كافة المنتجات المصرفية مثل SFC و SFD و GTB أوالخزانة أوالتجزئة وغيرها.

3- مدير مخاطر المشاريع (Manager Risk Projects).

4- مسؤول أول مراجعة الامتثال (Senior Officer Compliance Review):

ضرورة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في مجال المعاملات المالية وإدارة الأعمال.

خبرة مصرفية لا تقل سنة في مجالات الامتثال والتدقيق وإدارة مخاطر الامتثال.

الإلمام الشامل بكافة المنتجات والخدمات المصرفية.

خبرة في كتابة الوثائق الإدارية والمصرفية وفقًا للوائح والقوانين المصرفية بالمملكة العربية السعودية.

5- مدير أول المنتجات (Senior Product Manager).

شروط الالتحاق بالوظائف الشاغرة في البنك الفرنسي 2021

بعد التعرف على تخصصات الوظائف الشاغرة في البنك السعودي الفرنسي بالرياض، فقد حان الوقت للتعرف على الشروط العامة الواجب توافرها في المواطن المتقدم للتخصصات السابق ذكرها.

لذلك تتمثل هذه الشروط العامة للتوظيف في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

يجب ألا يزيد عمر المواطن المتقدم عن 35 سنة.

ضرورة إنهاء الخدمة العسكرية بالنسبة للمواطنين المتقدمين من الذكور.

أن يكون لديه الخبرة الكافية للعمل على برامج الحاسب الآلي الأساسية مثل (برنامج word – برنامج office) وغيرها من البرامج الهامة.

الالتزام بكافة مواعيد العمل والقدرة على العمل تحت الضغط وفي فريق.

يجب أن يكون على معرفة كاملة بشروط التمويلات والمنتجات المصرفية.

امتلاك مهارة الإقناع والتواصل مع العملاء بسهولة ويسر.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه مشاكل جنائية وقضائية.

ضرورة حصول المتقدم على مستوى جيد من التحدث والكتابة باللغة الانجليزية.

عمل فيش ليثبت أنه غير مطلوب على ذمة أي قضية وتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

أولاً يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الرسمي للبنك عبر الإنترنت.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول عن طريق ادخال كلمة المرور والرقم السري الخاص بحسابه على الموقع.

ثم يقوم بالنتقال إلى صفحة الوظائف الشاغرة واختيار الوظيفة والضغط على زر “ تقدم الآن “.

“. بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (المسمى الوظيفي – المؤهل الدراسي – الجنس – مجال العمل – إرفاق الأوراق والمتسندات المطلوبة – إلحاق السيرة الذاتية الخاصة بالمواطن المتقدم).

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “تقديم“.

طريقة التقديم على وظائف البنك الفرنسي السعودي

قد تواجه المتقدم مشكلة عدم امتلاكه على حساب شخصي على موقع البنك، فما علية سوى الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع والضغط على زر “انشاء حساب جديد”، ومن ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة واستكمال الخطوات بسهولة ويسر.

أرقام البنك الفرنسي الجديدة

تسهيلاً على كافة عملاء البنك فقد قام بوضع عدة أرقام مجانية للشكاوى والمقترحات ليتمكن المواطنين من تقديم ستفساراتهم ومقترحاتهم من خلالها.

تتمثل أرقام البنك الفرنسي المجانية في النقاط التالية:

يمكن للمواطنين الاتصال على رقم (8001242121) من داخل المملكة.

أما بالنسبة للعملاء المقيمين في خارج المملكة فيمكنهم الاتصال على الرقم 920000576(+966).

أو من خلال الاتصال على رقم الهاتف الجوال (920000576).

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول وظائف البنك السعودي الفرنسي الشاغرة، حيث قمنا بتوضيح التخصصات المطلوبة والشروط اللازم توافرها، كما قمنا بعرض طريقة التقديم الإلكترونية، في حالة وجود أي سؤال فبإمكانكم تركه في التعليقات وسنقوم بالإجابة عليه في الحال.